В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 16.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 16.01.2026
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
липецкая область
липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
