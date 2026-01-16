https://ria.ru/20260116/trevoga-2068195841.html
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.01.2026
липецкая область
