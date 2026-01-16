Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о готовности возобновить участие США в решении спора по Нилу - РИА Новости, 16.01.2026
23:49 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/tramp-2068437342.html
Трамп заявил о готовности возобновить участие США в решении спора по Нилу
Трамп заявил о готовности возобновить участие США в решении спора по Нилу - РИА Новости, 16.01.2026
Трамп заявил о готовности возобновить участие США в решении спора по Нилу
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить участие США в качестве посредника в решении спора Египта и Эфиопии касательно речных ресурсов Нила. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T23:49:00+03:00
2026-01-16T23:49:00+03:00
в мире
египет
эфиопия
сша
дональд трамп
египет
эфиопия
сша
в мире, египет, эфиопия, сша, дональд трамп
В мире, Египет, Эфиопия, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности возобновить участие США в решении спора по Нилу

Трамп: США готовы помочь в решении спора Египта и Эфиопии по Нилу

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить участие США в качестве посредника в решении спора Египта и Эфиопии касательно речных ресурсов Нила.
"Я готов возобновить посредничество США между Египтом и Эфиопией для ответственного и окончательного решения вопроса о распределении водных ресурсов Нила... Соединенные Штаты считают, что ни одно государство в этом регионе не должно в одностороннем порядке контролировать ценные ресурсы Нила и тем самым ставить в невыгодное положение своих соседей", - написал Трамп в письме египетскому президенту Абдулу-Фаттаху ас-Сиси.
Египет обратился в СБ ООН из-за открытия эфиопской плотины
9 сентября 2025, 15:18
Египет обратился в СБ ООН из-за открытия эфиопской плотины
9 сентября 2025, 15:18
Американский лидер поблагодарил президента Египта за его роль в заключении перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
В декабре 2023 года египетское министерство водных ресурсов и ирригации заявило, что переговорный процесс по эфиопской плотине "Возрождение" с участием Египта, Судана и Эфиопии, возобновившийся в конце августа, завершился безрезультатно.
Флаг Египта - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
СМИ: Египет участвовал в переговорах, убедивших Трампа не ударять по Ирану
15 января, 21:25
 
В миреЕгипетЭфиопияСШАДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
