Трамп заявил о готовности возобновить участие США в решении спора по Нилу

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить участие США в качестве посредника в решении спора Египта и Эфиопии касательно речных ресурсов Нила.

В декабре 2023 года египетское министерство водных ресурсов и ирригации заявило, что переговорный процесс по эфиопской плотине "Возрождение" с участием Египта, Судана и Эфиопии, возобновившийся в конце августа, завершился безрезультатно.