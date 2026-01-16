Трамп заявил о готовности возобновить участие США в решении спора по Нилу

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить участие США в качестве посредника в решении спора Египта и Эфиопии касательно речных ресурсов Нила.
"Я готов возобновить посредничество США между Египтом и Эфиопией для ответственного и окончательного решения вопроса о распределении водных ресурсов Нила... Соединенные Штаты считают, что ни одно государство в этом регионе не должно в одностороннем порядке контролировать ценные ресурсы Нила и тем самым ставить в невыгодное положение своих соседей", - написал Трамп в письме египетскому президенту Абдулу-Фаттаху ас-Сиси.
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
В декабре 2023 года египетское министерство водных ресурсов и ирригации заявило, что переговорный процесс по эфиопской плотине "Возрождение" с участием Египта, Судана и Эфиопии, возобновившийся в конце августа, завершился безрезультатно.