Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил нежеланием дестабилизации, которая была в Ираке, почему поддерживает уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес, а не оппозиционного венесуэльского политика Марию Корину Мачадо в качестве правительства латиноамериканской страны.
"Если помните, есть такое место - Ирак, где однажды уволили всех и каждого- полицию, генералов - уволили всех. И в итоге они стали ИГ*", - так Трамп ответил на вопрос, почему поддерживает Родригес, бывшую вице-президентом при захваченном президенте Николасе Мадуро, а не Мачадо, противостоявшую ему.
При этом он отметил, что уважает Мачадо, которая передала ему свою медаль Нобелевской премии мира, а она, "очевидно", питает сильное уважение к нему.
Ранее на фоне американской операции в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро Трамп заявлял, что у Мачадо нет поддержки в стране. Сама же Мачадо говорила о том, что Трамп за атаку на Венесуэлу заслужил Нобелевскую премию мира. Родригес же президент называл потрясающим человеком и отмечал ее сотрудничество с Вашингтоном.
* Запрещенная в России террористическая организация