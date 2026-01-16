Рейтинг@Mail.ru
Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо
23:09 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/tramp-2068434330.html
Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо
Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо - РИА Новости, 16.01.2026
Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо
Президент США Дональд Трамп объяснил нежеланием дестабилизации, которая была в Ираке, почему поддерживает уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес, а РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T23:09:00+03:00
2026-01-16T23:09:00+03:00
в мире
венесуэла
ирак
сша
мария корина мачадо
дональд трамп
делси родригес
исламское государство*
венесуэла
ирак
сша
в мире, венесуэла, ирак, сша, мария корина мачадо, дональд трамп, делси родригес, исламское государство*, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Ирак, США, Мария Корина Мачадо, Дональд Трамп, Делси Родригес, Исламское государство*, Удары США по Венесуэле
Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо

Трамп на примере Ирака объяснил, почему поддерживает Родригез, а не Мачадо

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил нежеланием дестабилизации, которая была в Ираке, почему поддерживает уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес, а не оппозиционного венесуэльского политика Марию Корину Мачадо в качестве правительства латиноамериканской страны.
"Если помните, есть такое место - Ирак, где однажды уволили всех и каждого- полицию, генералов - уволили всех. И в итоге они стали ИГ*", - так Трамп ответил на вопрос, почему поддерживает Родригес, бывшую вице-президентом при захваченном президенте Николасе Мадуро, а не Мачадо, противостоявшую ему.
При этом он отметил, что уважает Мачадо, которая передала ему свою медаль Нобелевской премии мира, а она, "очевидно", питает сильное уважение к нему.
Ранее на фоне американской операции в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро Трамп заявлял, что у Мачадо нет поддержки в стране. Сама же Мачадо говорила о том, что Трамп за атаку на Венесуэлу заслужил Нобелевскую премию мира. Родригес же президент называл потрясающим человеком и отмечал ее сотрудничество с Вашингтоном.
* Запрещенная в России террористическая организация
