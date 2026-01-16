Трамп объяснил, почему поддерживает Родригес, а не Мачадо

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил нежеланием дестабилизации, которая была в Ираке, почему поддерживает уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес, а не оппозиционного венесуэльского политика Марию Корину Мачадо в качестве правительства латиноамериканской страны.

При этом он отметил, что уважает Мачадо, которая передала ему свою медаль Нобелевской премии мира, а она, "очевидно", питает сильное уважение к нему.