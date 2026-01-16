https://ria.ru/20260116/tramp-2068427101.html
Трамп хочет урегулировать конфликт Саудовской Аравии с хуситами
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время займётся урегулированием конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами, назвав его в... РИА Новости, 16.01.2026
