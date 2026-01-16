Трамп и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию в Иране с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет новостной портал Axios со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.
"Президент Трамп в четверг вечером разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по телефону, чтобы обсудить ситуацию в Иране, согласно двум источникам, осведомленным об этом разговоре", - пишет портал.
В публикации уточняется, что это уже второй разговор лидеров за два дня. После первого Трамп, предположительно, по просьбе Нетаньяху, отложил атаку на Иран.
При этом американские чиновники отмечают, что Трамп все еще может санкционировать военные действия против Ирана, если власти страны будут казнить протестующих. В то же время израильские чиновники считают, что атака США может произойти в ближайшие дни.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Нетаньяху в среду попросил Трампа отложить любые планы военного нападения на Иран. Позднее в тот же день Трамп заявил, что получил "от очень важных источников" информацию, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается.