Трамп и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране, пишут СМИ

В публикации уточняется, что это уже второй разговор лидеров за два дня. После первого Трамп, предположительно, по просьбе Нетаньяху, отложил атаку на Иран.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Нетаньяху в среду попросил Трампа отложить любые планы военного нападения на Иран. Позднее в тот же день Трамп заявил, что получил "от очень важных источников" информацию, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается.