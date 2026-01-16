Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2026
20:51 16.01.2026
Трамп и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране, пишут СМИ
Трамп и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2026
Трамп и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию в Иране с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет новостной портал Axios со ссылкой на двух... РИА Новости, 16.01.2026
Трамп и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране, пишут СМИ

Axios: Трамп обсудил с Нетаньяху ситуацию в Иране

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию в Иране с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет новостной портал Axios со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.
"Президент Трамп в четверг вечером разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по телефону, чтобы обсудить ситуацию в Иране, согласно двум источникам, осведомленным об этом разговоре", - пишет портал.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Трамп не планирует нападать на Иран, уверен посол в Пакистане
15 января, 16:00
В публикации уточняется, что это уже второй разговор лидеров за два дня. После первого Трамп, предположительно, по просьбе Нетаньяху, отложил атаку на Иран.
При этом американские чиновники отмечают, что Трамп все еще может санкционировать военные действия против Ирана, если власти страны будут казнить протестующих. В то же время израильские чиновники считают, что атака США может произойти в ближайшие дни.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Нетаньяху в среду попросил Трампа отложить любые планы военного нападения на Иран. Позднее в тот же день Трамп заявил, что получил "от очень важных источников" информацию, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Ирана призвал Трампа не повторять предыдущих ошибок США
15 января, 00:21
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
