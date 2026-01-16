https://ria.ru/20260116/tramp-2068414321.html
Трамп заявил, что США ведут переговоры с НАТО по Гренландии
Трамп заявил, что США ведут переговоры с НАТО по Гренландии - РИА Новости, 16.01.2026
Трамп заявил, что США ведут переговоры с НАТО по Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с НАТО по вопросу Гренландии, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T20:50:00+03:00
2026-01-16T20:50:00+03:00
2026-01-16T20:56:00+03:00
сша
гренландия
нато
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067108191_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_f538b3f892b9fc15fa346e55223fa74e.jpg
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
сша
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067108191_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_188bc70b69a82e3c0eb632ffa12ef848.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, гренландия, нато, в мире, дональд трамп
США, Гренландия, НАТО, В мире, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США ведут переговоры с НАТО по Гренландии
Трамп: США ведут переговоры с НАТО по Гренландии