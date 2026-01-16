Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США ведут переговоры с НАТО по Гренландии - РИА Новости, 16.01.2026
20:50 16.01.2026 (обновлено: 20:56 16.01.2026)
Трамп заявил, что США ведут переговоры с НАТО по Гренландии
Трамп заявил, что США ведут переговоры с НАТО по Гренландии - РИА Новости, 16.01.2026
Трамп заявил, что США ведут переговоры с НАТО по Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с НАТО по вопросу Гренландии, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 16.01.2026
сша, гренландия, нато, в мире, дональд трамп
США, Гренландия, НАТО, В мире, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США ведут переговоры с НАТО по Гренландии

Трамп: США ведут переговоры с НАТО по Гренландии

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с НАТО по вопросу Гренландии, передает агентство Рейтер.
"Трамп о Гренландии: мы ведём переговоры с НАТО", - передает Рейтер.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
13 января, 17:51
 
