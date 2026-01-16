Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что пора менять лозунг с MAGA на "Сохраним Америку великой" - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/tramp-2068406949.html
Трамп заявил, что пора менять лозунг с MAGA на "Сохраним Америку великой"
Трамп заявил, что пора менять лозунг с MAGA на "Сохраним Америку великой" - РИА Новости, 16.01.2026
Трамп заявил, что пора менять лозунг с MAGA на "Сохраним Америку великой"
Президент США Дональд Трамп заявил, что лозунг Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой") вскоре станет неактуальным, поскольку страна, по его... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T20:08:00+03:00
2026-01-16T20:08:00+03:00
в мире
сша
америка
дональд трамп
рональд рейган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067313175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7cb10c4c6a4466f56466892b712676b.jpg
https://ria.ru/20260116/tramp-2068404709.html
https://ria.ru/20260116/tramp-2068389981.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067313175_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0c524ca8cd87fed40f47d22c9085085f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, дональд трамп, рональд рейган
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Рональд Рейган
Трамп заявил, что пора менять лозунг с MAGA на "Сохраним Америку великой"

Трамп: пора менять лозунг с MAGA на "Сохраним Америку великой"

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лозунг Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой") вскоре станет неактуальным, поскольку страна, по его мнению, уже почти достигла величия, и поэтому его следует заменить на Keep America Great ("Сохраним Америку великой").
"Лозунг "Сделаем Америку снова великой" становится устаревшим, потому что наша страна очень близка к этому. Изначально мы собирались сделать Америку великой, а теперь должны перейти к лозунгу "Сохраним Америку великой", - сказал он во время круглого стола по вопросам здравоохранения в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп заявил, что Джимми Картер отдал Панамский канал "за доллар"
Вчера, 19:54
При этом американский лидер отметил, что глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс пытается отговорить его от отказа от знаменитого лозунга, который дал название целому движению американских патриотов и во многом способствовал победе Трампа на выборах 2024 года.
В ноябре Трамп заявил, что движение MAGA (Make America Great Again) было только его идеей.
Движение "Сделаем Америку снова великой" получило свое название от предвыборного лозунга Трампа в его первый президентский срок. При этом схожий лозунг Let's make America Great Again ("Давайте сделаем Америку снова великой") использовался его республиканским предшественником, экс-президентом США Рональдом Рейганом в 1980-е годы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп пригрозил пошлинами странам, не согласным с его планами по Гренландии
Вчера, 18:49
 
В миреСШААмерикаДональд ТрампРональд Рейган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала