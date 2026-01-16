Трамп заявил, что пора менять лозунг с MAGA на "Сохраним Америку великой"

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лозунг Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой") вскоре станет неактуальным, поскольку страна, по его мнению, уже почти достигла величия, и поэтому его следует заменить на Keep America Great ("Сохраним Америку великой").