Трамп заявил, что пора менять лозунг с MAGA на "Сохраним Америку великой"

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лозунг Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой") вскоре станет неактуальным, поскольку страна, по его мнению, уже почти достигла величия, и поэтому его следует заменить на Keep America Great ("Сохраним Америку великой").
"Лозунг "Сделаем Америку снова великой" становится устаревшим, потому что наша страна очень близка к этому. Изначально мы собирались сделать Америку великой, а теперь должны перейти к лозунгу "Сохраним Америку великой", - сказал он во время круглого стола по вопросам здравоохранения в Белом доме.
При этом американский лидер отметил, что глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс пытается отговорить его от отказа от знаменитого лозунга, который дал название целому движению американских патриотов и во многом способствовал победе Трампа на выборах 2024 года.
В ноябре Трамп заявил, что движение MAGA (Make America Great Again) было только его идеей.
Движение "Сделаем Америку снова великой" получило свое название от предвыборного лозунга Трампа в его первый президентский срок. При этом схожий лозунг Let's make America Great Again ("Давайте сделаем Америку снова великой") использовался его республиканским предшественником, экс-президентом США Рональдом Рейганом в 1980-е годы.