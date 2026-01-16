Рейтинг@Mail.ru
Журналист Такер Карлсон прибыл в Белый дом для встречи с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/tramp-2068406158.html
Журналист Такер Карлсон прибыл в Белый дом для встречи с Трампом, пишут СМИ
Журналист Такер Карлсон прибыл в Белый дом для встречи с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2026
Журналист Такер Карлсон прибыл в Белый дом для встречи с Трампом, пишут СМИ
Журналист Такер Карлсон в пятницу приехал в Белый дом, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, на фоне своей критики внешней политики... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T20:01:00+03:00
2026-01-16T20:01:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
украина
такер карлсон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051379240_0:0:1336:752_1920x0_80_0_0_42a318a963f6d26c1ec6524898d31824.jpg
https://ria.ru/20260115/karlson-2067965507.html
https://ria.ru/20260115/sanktsii-2067965224.html
сша
венесуэла
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051379240_59:0:1279:915_1920x0_80_0_0_fd70d5ed365aef5dada89911dbff4c71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, украина, такер карлсон, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Украина, Такер Карлсон, Дональд Трамп
Журналист Такер Карлсон прибыл в Белый дом для встречи с Трампом, пишут СМИ

Punchbowl News: Такер Карлсон прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

© AP Photo / Ross D. FranklinАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Журналист Такер Карлсон в пятницу приехал в Белый дом, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, на фоне своей критики внешней политики американского лидера, сообщает журналист издания Punchbowl News Джейк Шерман.
"Такер Карлсон находится в Западном крыле Белого дома. Как сообщил источник, сегодня у него ожидается встреча с Трампом", - написал Шерман в соцсети X.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Такер Карлсон считает неминуемыми удары США по Ирану
15 января, 07:02
Карлсон, который уже длительное время является сторонником Трампа, не раз критиковал внешний курс второй администрации республиканца, выступая против вмешательства в зарубежные конфликты. Так, он характеризовал поддержку США Украины как "прокси-войну" с Россией, а также предостерегал от любых военных действий против Ирана, считая их губительными для США.
После январской операции США в Венесуэле Карлсон заявил, что действия страны превращают её в империю, и увидел в этом вред национальным интересам Вашингтона. Несмотря на это, журналист был среди приглашённых на встрече Трампа с главами крупнейших нефтяных компаний США в Белом доме 10 января для обсуждения будущего нефтяной добычи в Венесуэле.
Сергей Караганов, российский политолог, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Политолог рассказал Такеру Карлсону о пользе антироссийских санкций
15 января, 06:54
 
В миреСШАВенесуэлаУкраинаТакер КарлсонДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала