Журналист Такер Карлсон прибыл в Белый дом для встречи с Трампом, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Журналист Такер Карлсон в пятницу приехал в Белый дом, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, на фоне своей критики внешней политики американского лидера, сообщает журналист издания Punchbowl News Джейк Шерман.
"Такер Карлсон находится в Западном крыле Белого дома. Как сообщил источник, сегодня у него ожидается встреча с Трампом", - написал Шерман в соцсети X.
Такер Карлсон считает неминуемыми удары США по Ирану
15 января, 07:02
Карлсон, который уже длительное время является сторонником Трампа, не раз критиковал внешний курс второй администрации республиканца, выступая против вмешательства в зарубежные конфликты. Так, он характеризовал поддержку США Украины как "прокси-войну" с Россией, а также предостерегал от любых военных действий против Ирана, считая их губительными для США.
После январской операции США в Венесуэле Карлсон заявил, что действия страны превращают её в империю, и увидел в этом вред национальным интересам Вашингтона. Несмотря на это, журналист был среди приглашённых на встрече Трампа с главами крупнейших нефтяных компаний США в Белом доме 10 января для обсуждения будущего нефтяной добычи в Венесуэле.