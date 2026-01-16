Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Джимми Картер отдал Панамский канал "за доллар" - РИА Новости, 16.01.2026
19:54 16.01.2026
Трамп заявил, что Джимми Картер отдал Панамский канал "за доллар"
Трамп заявил, что Джимми Картер отдал Панамский канал "за доллар"
Трамп заявил, что Джимми Картер отдал Панамский канал "за доллар"

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство Панамского канала стало самым дорогим и успешным проектом в истории США, а его предшественник Джимми Картер "отдал его за один доллар".
"Тедди Рузвельт пришёл к власти. Он унаследовал значительные финансовые ресурсы и построил Панамский канал, самый дорогой объект, когда-либо построенный в истории Соединённых Штатов, в относительном выражении. Мы потратили на строительство Панамского канала сумму, эквивалентную примерно 5 триллионам долларов. Это было также, вероятно, самое успешное сооружение, которое мы когда-либо построили, и остаётся таковым по сей день. А затем Джимми Картер отдал его за один доллар", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион.
После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
