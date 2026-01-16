Трамп заявил, что Джимми Картер отдал Панамский канал "за доллар"

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство Панамского канала стало самым дорогим и успешным проектом в истории США, а его предшественник Джимми Картер "отдал его за один доллар".
"Тедди Рузвельт пришёл к власти. Он унаследовал значительные финансовые ресурсы и построил Панамский канал, самый дорогой объект, когда-либо построенный в истории Соединённых Штатов, в относительном выражении. Мы потратили на строительство Панамского канала сумму, эквивалентную примерно 5 триллионам долларов. Это было также, вероятно, самое успешное сооружение, которое мы когда-либо построили, и остаётся таковым по сей день. А затем Джимми Картер отдал его за один доллар", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион.
После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".