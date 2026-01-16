Трамп заявил, что Джимми Картер отдал Панамский канал "за доллар"

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство Панамского канала стало самым дорогим и успешным проектом в истории США, а его предшественник Джимми Картер "отдал его за один доллар".

После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".