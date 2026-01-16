Трамп заявил, что не хочет отпускать Хассета с нынешний должности

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне ожиданий объявления о кандидате на пост главы Федеральной резервной системы сообщил, что не хочет отпускать с нынешней должности руководителя национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета.

Трамп поблагодарил Хассета перед началом мероприятия в Белом доме, сообщив, что не хочет его потерять. "Это будет серьезная перемена для меня. Мы не хотим его потерять, Сюзи", - обратился Трамп к главе своего аппарата Сюзан Уайлс.