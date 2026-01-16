https://ria.ru/20260116/tramp-2068402514.html
Трамп заявил, что не хочет отпускать Хассета с нынешний должности
Трамп заявил, что не хочет отпускать Хассета с нынешний должности - РИА Новости, 16.01.2026
Трамп заявил, что не хочет отпускать Хассета с нынешний должности
Президент США Дональд Трамп на фоне ожиданий объявления о кандидате на пост главы Федеральной резервной системы сообщил, что не хочет отпускать с нынешней... РИА Новости, 16.01.2026
Трамп не хочет отпускать Хассета с поста главы экономического совета
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне ожиданий объявления о кандидате на пост главы Федеральной резервной системы сообщил, что не хочет отпускать с нынешней должности руководителя национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета.
"Я вижу Кевина среди гостей, я хочу поблагодарить тебя. Ты отлично выступил на телевидении. И вообще-то, хочу оставить тебя там, где ты есть, если хочешь правду. Кевин Хассет - хорош", - сказал Трамп
на мероприятии в Белом доме.
Трамп добавил, что во главе ФРС
обычно стоят неразговорчивые люди. "Я говорю, погодите минуту. Если я переведу его, эти ребята из ФРС, точно тот, который у нас сейчас, они не очень много говорят", - сказал президент США
.
Трамп высказывает недовольство нынешним главой ФРС Джеромом Пауэллом
за слишком медленное снижение ставки. Американский банковский регулятор считается независимой структурой, поэтому президент не отправлял Пауэлла в отставку, дожидаясь истечения срока его полномочий в мае. Трамп обещал вскоре назвать, кому предложит возглавить ФРС. Хассет часто появляется в телеэфире, отвечая на вопросы журналистов, он неизменно сохраняет улыбку.
Трамп поблагодарил Хассета перед началом мероприятия в Белом доме, сообщив, что не хочет его потерять. "Это будет серьезная перемена для меня. Мы не хотим его потерять, Сюзи", - обратился Трамп к главе своего аппарата Сюзан Уайлс.
"Посмотрим, что получится", - заключил Трамп.