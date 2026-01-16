Рейтинг@Mail.ru
18:49 16.01.2026 (обновлено: 19:45 16.01.2026)
Трамп пригрозил пошлинами странам, не согласным с его планами по Гренландии
Президент США Дональд Трамп пригрозил торговыми рестрикциями странам, выступающим против притязаний Вашингтона на Гренландию. РИА Новости, 16.01.2026
в мире, гренландия, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил торговыми рестрикциями странам, выступающим против притязаний Вашингтона на Гренландию.
"Я могу ввести пошлины против стран, которые не согласятся, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу это сделать", — заявил он на мероприятии в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Народ против". Чем Европа ответит Трампу за Гренландию
Вчера, 08:00
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг острова экстраординарной с точки зрения международного права. Москва исходит из того, что Гренландия принадлежит Копенгагену.

Территория до 1953 года был колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
Заснеженные горы на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Угроза из Гренландии: секретная военная база во льдах напомнила о себе
15 января, 18:31
После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на остров. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
В среду главы МИД Дании и Гренландии провели переговоры с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
Перед встречей Трамп потребовал от Дании "убраться" из Гренландии. Президент США также призвал НАТО помочь Вашингтону получить остров. По его мнению, в противном случае он может достаться России или Китаю.

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на неприемлемость ссылок на некую "активность" Москвы и Пекина вокруг Гренландии в качестве повода для обострения.

Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы Соединенных Штатов окажутся реальными. На днях на остров стали прибывать военные из европейских стран, однако пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что это не повлияет на планы Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Слабоумие без отваги: Европа отправляется воевать с Америкой
Вчера, 08:00
 
В миреГренландияСШАДональд Трамп
 
 
