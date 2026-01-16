Рейтинг@Mail.ru
США серьезно настроены в отношении Гренландии, заявил спецпосланник Трампа - РИА Новости, 16.01.2026
16:47 16.01.2026
США серьезно настроены в отношении Гренландии, заявил спецпосланник Трампа
Президент США Дональд Трамп серьезно настроен в отношении Гренландии, осталось лишь заключить соответствующую сделку, заявил в пятницу спецпосланник Трампа по... РИА Новости, 16.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
нато
евросоюз
удары сша по венесуэле
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато, евросоюз, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Удары США по Венесуэле
США серьезно настроены в отношении Гренландии, заявил спецпосланник Трампа

Лэндри: Трамп серьезно настроен в отношении Гренландии

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп серьезно настроен в отношении Гренландии, осталось лишь заключить соответствующую сделку, заявил в пятницу спецпосланник Трампа по взаимодействию с островом Джефф Лэндри.
"Я думаю, что президент настроен серьезно. Он обозначил свои позиции, дал понять Дании, чего добивается, и теперь дело за тем, чтобы госсекретарь (Марко - ред.) Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс заключили сделку", - сказал Лэндри в интервью Fox News.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Нуук, Гренландия
СМИ: в Европе допускают, что Гренландия нужна США только ради территорий
Вчера, 10:10
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампНАТОЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
