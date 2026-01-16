Рейтинг@Mail.ru
16.01.2026
16:26 16.01.2026
Опрос: больше половины американцев считают провалом первый год Трампа
Опрос: больше половины американцев считают провалом первый год Трампа
Почти шесть из десяти американцев считают провалом первый год второго президентского срока лидера США Дональда Трампа, следует из опроса компании SSRS для... РИА Новости, 16.01.2026
2026
Опрос: больше половины американцев считают провалом первый год Трампа

CNN: 68% американцев считают провалом 1-ы год второго срока президентства Трампа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Почти шесть из десяти американцев считают провалом первый год второго президентского срока лидера США Дональда Трампа, следует из опроса компании SSRS для телеканала CNN.
Согласно результатам опроса, 58% респондентов считают 2025 год провальным для Трампа. Только 36% опрошенных считают, что президент руководствуется "правильными" приоритетами, в то время как в начале срока так считали 45%. Еще 58% говорят о том, что действия Трампа выходят за границы полномочий президента.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа
30 декабря 2025, 22:52
По мнению 55% опрошенных, политика Трампа ухудшила экономическое положение в США, еще 64% считают, что президент сделал недостаточно для того, чтобы снизить цены в стране.
Опрос проводился 9-12 января среди 1209 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.
Результаты опросов американских СМИ и социологов ранее показывали падение рейтинга Трампа: журнал Economist и компания YouGov называли его самым серьезным среди последних американских президентов. Исследовательский центр NORC и агентство Ассошиэйтед Пресс, исходя из итогов своего опроса, сообщили о падении уровня поддержки подходов американского лидера в экономике. Издание Politico опубликовало результаты совместного исследования с компанией Public First, в соответствии с которыми около половины жителей США испытывают трудности с покрытием бытовых расходов, включая покупку продуктов, лекарств и оплату коммунальных услуг.
Трамп, в свою очередь, обвиняет социологов во лжи о состоянии экономики Соединенных Штатов.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Опрос: более половины американцев считают, что Трамп зашел слишком далеко
14 января, 17:01
 
