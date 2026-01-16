Трамп пока не понимает, как достичь цели по Гренландии, считает Полянский

ВЕНА, 16 янв - РИА Новости, Светлана Берило. Американский лидер Дональд Трамп сам пока не понимает, как будет добиваться своей цели по Гренландии, считает новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Пока сложно сказать, как это будет развиваться. Я думаю, что сам Трамп еще не до конца понимает, как он будет добиваться своей цели", - сказал он РИА Новости, комментируя информацию об отправке военных со стороны Британии, Норвегии и Германии в Гренландию.
Российский дипломат напомнил, что у Трампа обозначена цель, и он этого не скрывает. "Судя по сообщениям, разногласия сохраняются, он от своей задачи не отходит. Но я бы не стал сейчас говорить о каком-то конкретном силовом или несиловом сценарии. Он будет пытаться добиться своего", - добавил Полянский.
Собеседник агентства напомнил, что американцы и так уже присутствуют в Гренландии. "Там есть их военная база. Пока вообще не о чем говорить. Есть лишь заявления Трампа о желании установить американский контроль над Гренландией. Есть также утверждения о якобы усилиях России и Китая по подчинению региона - без каких-либо оснований. Все это умозрительно", - отметил дипломат.
Он указал на то, что в практическом плане вокруг Гренландии пока ничего не изменилось. "Это просто нагнетание. Американское военное присутствие там есть, и никто его не оспаривал. Но Трампу нужны еще и природные ресурсы и контроль над территорией в целом. Вот отсюда и все проблемы", - заключил Полянский.