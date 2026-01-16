Трамп пока не понимает, как достичь цели по Гренландии, считает Полянский

ВЕНА, 16 янв - РИА Новости, Светлана Берило. Американский лидер Дональд Трамп сам пока не понимает, как будет добиваться своей цели по Гренландии, считает новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Он указал на то, что в практическом плане вокруг Гренландии пока ничего не изменилось. "Это просто нагнетание. Американское военное присутствие там есть, и никто его не оспаривал. Но Трампу нужны еще и природные ресурсы и контроль над территорией в целом. Вот отсюда и все проблемы", - заключил Полянский.