Трамп проведет закрытые переговоры с премьером Словакии
Трамп проведет закрытые переговоры с премьером Словакии
Президент США Дональд Трамп проведет закрытые переговоры в субботу в Мар-а-Лаго с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, следует из распространенного Белым... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T09:09:00+03:00
2026-01-16T09:09:00+03:00
2026-01-16T09:09:00+03:00
в мире
сша
словакия
дональд трамп
роберт фицо
сша
словакия
