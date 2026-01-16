Трамп поблагодарил Мачадо за передачу ему Нобелевской премии мира

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал большой честью встречу с венесуэльским оппозиционным политиком Марией Кориной Мачадо, поблагодарил ее за то, что она передала ему медаль Нобелевской премии мира.
"Для меня было большой честью сегодня встретиться с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Это замечательная женщина, которая прошла через очень многое. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Такой прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!" – написал он в соцсети Truth Social.
Мачадо в пятницу заявила, что во время своей встречи с Трампом в Белом доме она передала ему свою медаль Нобелевской премии мира.
Ранее на фоне американской операции в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро Трамп заявлял, что у Мачадо нет поддержки в стране. Сама же Мачадо говорила о том, что Трамп за атаку на Венесуэлу заслужил Нобелевскую премию мира.
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки.