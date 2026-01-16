Рейтинг@Mail.ru
04:17 16.01.2026
Трамп выразил уверенность в полном разоружении ХАМАС
© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что при поддержке Египта, Турции и Катара будет обеспечено полноценное соглашение о полном разоружении палестинского движения ХАМАС.
"При поддержке Египта, Турции и Катара мы добьёмся всеобъемлющего соглашения о демилитаризации с ХАМАС, включая сдачу всего оружия и ликвидацию каждого туннеля. ХАМАС должен немедленно выполнить свои обязательства, включая возвращение последнего тела (заложника - ред.) Израилю, и без промедления приступить к полной демилитаризации. Как я говорил ранее, они могут сделать это по-хорошему или по-плохому", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп поддержал новое правительство для управления Газой
04:16
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Он добавил, что вторая фаза плана включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона. В этот же день МИД Египта, Катара и Турции в совместном заявлении объявили о формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой во главе с Али Шаасом, который ранее отвечал на посту замминистра в палестинском правительстве за развитие промышленных зон.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп заявил, что если ХАМАС не сложит оружие, США разоружат их
14 октября 2025, 21:37
 
