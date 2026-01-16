Трамп поддержал новое правительство для управления Газой

"Как председатель Совета мира, я поддерживаю недавно назначенное палестинское технократическое правительство - Национальный комитет по управлению Газой, который пользуется поддержкой высокого представителя совета и будет управлять сектором Газа в переходный период. Эти палестинские лидеры непоколебимо стремятся к мирному будущему!" – написал он в соцсети Truth Social.