Трамп поддержал новое правительство для управления Газой
Трамп поддержал новое правительство для управления Газой - РИА Новости, 16.01.2026
Трамп поддержал новое правительство для управления Газой
Трамп выразил поддержку недавно сформированному палестинскому технократическому правительству - Национальному комитету по управлению Газой. РИА Новости, 16.01.2026
Трамп поддержал новое правительство для управления Газой
Трамп поддержал новое технократическое правительство для управления Газой