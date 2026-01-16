Рейтинг@Mail.ru
Трамп поддержал новое правительство для управления Газой
04:16 16.01.2026
Трамп поддержал новое правительство для управления Газой
Трамп поддержал новое правительство для управления Газой - РИА Новости, 16.01.2026
Трамп поддержал новое правительство для управления Газой
Трамп выразил поддержку недавно сформированному палестинскому технократическому правительству - Национальному комитету по управлению Газой. РИА Новости, 16.01.2026
Трамп поддержал новое правительство для управления Газой

Трамп поддержал новое технократическое правительство для управления Газой

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Трамп выразил поддержку недавно сформированному палестинскому технократическому правительству - Национальному комитету по управлению Газой.
"Как председатель Совета мира, я поддерживаю недавно назначенное палестинское технократическое правительство - Национальный комитет по управлению Газой, который пользуется поддержкой высокого представителя совета и будет управлять сектором Газа в переходный период. Эти палестинские лидеры непоколебимо стремятся к мирному будущему!" – написал он в соцсети Truth Social.
Трамп сообщил о формировании "совета мира" по Газе
Трамп сообщил о формировании "совета мира" по Газе
03:52
 
