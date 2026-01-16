Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о переходе к следующему этапу мирного плана по Газе
04:02 16.01.2026
Трамп заявил о переходе к следующему этапу мирного плана по Газе
Трамп заявил о переходе к следующему этапу мирного плана по Газе
Президент США Дональд Трамп подтвердил переход к следующему этапу мирного плана по Газе. РИА Новости, 16.01.2026
Трамп заявил о переходе к следующему этапу мирного плана по Газе

Трамп подтвердил переход к следующему этапу мирного плана по Газе из 20 пунктов

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил переход к следующему этапу мирного плана по Газе.
"Как объявил (спецпосланник президента США) Стив Уиткофф, мы официально начали следующий этап мирного плана для Газы из 20 пунктов", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Уиткофф в среду заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Он добавил, что вторая фаза плана включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона. В этот же день МИД Египта, Катара и Турции в совместном заявлении объявили о формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой во главе с Али Шаасом, который ранее отвечал на посту замминистра в палестинском правительстве за развитие промышленных зон.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
