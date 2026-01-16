Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил о формировании "совета мира" по Газе
03:52 16.01.2026
Трамп сообщил о формировании "совета мира" по Газе
Трамп сообщил о формировании "совета мира" по Газе
Президент США Дональд Трамп сообщил о формировании "совета мира" по Газе, пообещал вскоре раскрыть состав его участников. РИА Новости, 16.01.2026
в мире, израиль, сша, россия, дональд трамп, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Россия, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп сообщил о формировании "совета мира" по Газе

Дональд Трамп объявил о создании совета мира по Газе

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 16 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о формировании "совета мира" по Газе, пообещал вскоре раскрыть состав его участников.
"Для меня большая честь объявить о формировании Совета мира. Члены совета будут объявлены в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный совет из когда-либо собиравшихся где-либо и когда-либо", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
