Трамп принял от Мачадо медаль Нобелевской премии мира, пишут СМИ
Трамп принял от Мачадо медаль Нобелевской премии мира, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2026
Трамп принял от Мачадо медаль Нобелевской премии мира, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира, сообщил телеканал Fox News со... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T03:25:00+03:00
2026-01-16T03:25:00+03:00
2026-01-16T10:10:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
мария корина мачадо
дональд трамп
николас мадуро
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
в мире, венесуэла, сша, мария корина мачадо, дональд трамп, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Мария Корина Мачадо, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Трамп принял от Мачадо медаль Нобелевской премии мира, пишут СМИ
Fox News: Трамп принял от Мачадо медаль Нобелевской премии мира