Трамп принял от Мачадо медаль Нобелевской премии мира, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2026
03:25 16.01.2026 (обновлено: 10:10 16.01.2026)
Трамп принял от Мачадо медаль Нобелевской премии мира, пишут СМИ
Трамп принял от Мачадо медаль Нобелевской премии мира, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2026
Трамп принял от Мачадо медаль Нобелевской премии мира, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира, сообщил телеканал Fox News со... РИА Новости, 16.01.2026
в мире
венесуэла
сша
мария корина мачадо
дональд трамп
николас мадуро
удары сша по венесуэле
в мире, венесуэла, сша, мария корина мачадо, дональд трамп, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Мария Корина Мачадо, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Трамп принял от Мачадо медаль Нобелевской премии мира, пишут СМИ

Fox News: Трамп принял от Мачадо медаль Нобелевской премии мира

© Фото : The White HouseПрезидент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира
Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : The White House
Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на чиновников Белого дома.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Мачадо во время своей встречи с президентом Трампом в Белом доме передала ему свою медаль Нобелевской премии мира. По данным пресс-пула администрации, их встреча продлилась более двух часов.
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Мачадо призналась, что назвала Трампа наследником Джорджа Вашингтона
02:46
"Мне сообщают представители Белого дома, что Мачадо настаивала на том, чтобы вручить президенту Нобелевскую медаль, и он её принял", - сообщил ведущий Брет Байер.
Ранее на фоне американской операции в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро Трамп заявлял, что у Мачадо нет поддержки в стране. Сама же Мачадо говорила, что Трамп за атаку на Венесуэлу заслужил Нобелевскую премию мира.
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки.
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Мачадо не сможет передать премию мира Трампу, заявил Нобелевский комитет
10 января, 21:28
 
В миреВенесуэлаСШАМария Корина МачадоДональд ТрампНиколас МадуроУдары США по Венесуэле
 
 
