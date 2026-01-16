Рейтинг@Mail.ru
Трампа предупредили, что удар по Ирану не свергнет правительство, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2026
02:54 16.01.2026
Трампа предупредили, что удар по Ирану не свергнет правительство, пишут СМИ
Трампа предупредили, что удар по Ирану не свергнет правительство, пишут СМИ
в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, амир саид иравани, оон
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Амир Саид Иравани, ООН
Трампа предупредили, что удар по Ирану не свергнет правительство, пишут СМИ

WSJ: Трампа предупредили, что удар по Ирану не свергнет правительство

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент Дональд Трамп получил предупреждение о том, что массированный военный удар по Ирану вряд ли приведет к падению правительства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
"Чиновники в США и партнеры с Ближнего Востока сообщили Белому дому, что массированная бомбардировка, напротив, может спровоцировать более широкий конфликт", - пишет издание.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Иран даст ответ на любой акт агрессии, заявили в миссии ИРИ при ООН
01:15
Как отмечается, нанесение более мелких и точечных ударов не расценивается в США как возможность изменить жесткую политику иранских властей по подавлению протестов.
Трамп, не принимая окончательного решения, попросил обеспечить наличие военных ресурсов на случай, если он отдаст приказ о крупномасштабной атаке, сообщили изданию источники.
Ранее западные СМИ сообщали, что Саудовская Аравия, Катар и Оман пытаются уговорить Трампа не наносить удары по Ирану. В четверг издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что чиновники в арабских странах считают, что напряженность в Персидском заливе была снижена, поскольку активные дипломатические усилия помогли отговорить Трампа от ударов по Ирану и оставить время для переговоров.
Газета New York Times со ссылкой на источник в американской администрации сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также попросил Трампа отложить любые планы военного нападения на Иран.
Американские военные садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
США направили войска на Ближний Восток, пишут СМИ
00:31
Трамп во вторник заявил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами, и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ Организации Объединенных Наций в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.
Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам в четверг заявил, что Трамп сообщил иранской стороне об отсутствии планов напасть на страну, но попросил Тегеран также проявить сдержанность, сообщает пакистанское издание Dawn.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Небензя призвал США прекратить строить из себя мирового судью
00:27
 
В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампБиньямин НетаньяхуАмир Саид ИраваниООН
 
 
