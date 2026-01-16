Рейтинг@Mail.ru
В РАН оценили угрозы Трампа в отношении Кубы - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/tramp-2068207828.html
В РАН оценили угрозы Трампа в отношении Кубы
В РАН оценили угрозы Трампа в отношении Кубы - РИА Новости, 16.01.2026
В РАН оценили угрозы Трампа в отношении Кубы
Президент США Дональд Трамп вряд ли начнет полномасштабную военную операцию в отношении Кубы, но с высокой долей вероятности может начать экономическое удушение РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T02:49:00+03:00
2026-01-16T02:49:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067744618_0:269:3072:1997_1920x0_80_0_0_4333747d466b50c0b149930946d04c00.jpg
https://ria.ru/20260111/tramp-2067238286.html
https://ria.ru/20260111/tramp-2067260680.html
https://ria.ru/20260112/tramp-2067295255.html
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067744618_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_ed1bbb8141e179787d27b9db813b365c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
В РАН оценили угрозы Трампа в отношении Кубы

РИА Новости: Розенталь заявил, что Трамп вряд ли начнет операцию против Кубы

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли начнет полномасштабную военную операцию в отношении Кубы, но с высокой долей вероятности может начать экономическое удушение островного государства, считает директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь.
Трамп на прошлой неделе заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльские нефть и деньги. Кроме того, он настоятельно рекомендовал кубинским властям заключить сделку, "пока не стало слишком поздно". В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна готова защищаться до последней капли крови.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, заявил Трамп
11 января, 15:37
"Я, честно говоря, плохо себе представляю, например, полномасштабную военную операцию против Кубы, учитывая, что все-таки она потребует значительно больших сил (чем в Венесуэле – ред.). Поэтому на сегодняшний день я пока с трудом себе эту военную операцию представляю. С высокой вероятностью Трамп прибегнет к экономическому удушению острова (Кубы – ред.)", - сказал Розенталь РИА Новости.
По словам собеседника агентства, многое будет зависеть от положения дел в самих США, а также от консолидации элит внутри Кубы.
"Возможность проведения сепаратных переговоров между Вашингтоном и частью кубинских элит зависит от расстановки сил в кубинском истеблишменте, которую нам пока сложно оценить, и от его сплоченности", - отметил Розенталь.
Вашингтон активно наращивает свое влияние в Латинской Америке, Трамп и его администрация неоднократно подчеркивали, что Штаты хотят положить конец экономическим, политическим и миграционном проблемам в регионе. США заявляли, что они готовы прибегнуть к решительным мерам для достижения своих целей, до недавнего времени это оставалось словами, однако после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро стало понятно, что Трамп может прибегнуть к самым неожиданным силовым решениям проблем в Латинской Америке.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Трамп "закурил" кубинскую сигару
11 января, 19:28
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Трамп пообещал рассказать о "сделке" с Кубой
12 января, 03:49
 
В миреСШАВенесуэлаВашингтон (штат)Николас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала