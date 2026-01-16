В РАН оценили угрозы Трампа в отношении Кубы

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли начнет полномасштабную военную операцию в отношении Кубы, но с высокой долей вероятности может начать экономическое удушение островного государства, считает директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь.

Трамп на прошлой неделе заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльские нефть и деньги. Кроме того, он настоятельно рекомендовал кубинским властям заключить сделку, "пока не стало слишком поздно". В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна готова защищаться до последней капли крови.

"Я, честно говоря, плохо себе представляю, например, полномасштабную военную операцию против Кубы, учитывая, что все-таки она потребует значительно больших сил (чем в Венесуэле – ред.). Поэтому на сегодняшний день я пока с трудом себе эту военную операцию представляю. С высокой вероятностью Трамп прибегнет к экономическому удушению острова (Кубы – ред.)", - сказал Розенталь РИА Новости.

По словам собеседника агентства, многое будет зависеть от положения дел в самих США , а также от консолидации элит внутри Кубы

"Возможность проведения сепаратных переговоров между Вашингтоном и частью кубинских элит зависит от расстановки сил в кубинском истеблишменте, которую нам пока сложно оценить, и от его сплоченности", - отметил Розенталь.

Вашингтон активно наращивает свое влияние в Латинской Америке Трамп и его администрация неоднократно подчеркивали, что Штаты хотят положить конец экономическим, политическим и миграционном проблемам в регионе. США заявляли, что они готовы прибегнуть к решительным мерам для достижения своих целей, до недавнего времени это оставалось словами, однако после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро стало понятно, что Трамп может прибегнуть к самым неожиданным силовым решениям проблем в Латинской Америке.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.

Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.