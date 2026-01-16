Тимошенко запретили общаться с 66 депутатами Верховной рады

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины запретил лидеру украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, обвиняемой в подкупе парламентариев, общаться с 66 депутатами Верховной рады.
ВАКС в пятницу назначил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области и не общаться с некоторыми депутатами. Тимошенко заявила, что будет обжаловать решение суда.
На кадрах из зала суда, опубликованных украинским изданием "Страна.ua", судья зачитывает приговор Тимошенко и перечисляет имена 66 украинских депутатов.
"Запретить общение … уведомленной о подозрении с такими народными депутатами", - заявил судья и перечислил список из нескольких десятков имен.
Депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале задался вопросом, каким образом технически будут выглядеть такие ограничения в зале заседаний Рады.
В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале написал, что Тимошенко не запрещено общаться с депутатами из списка, а нельзя обсуждать возбужденное против нее уголовное дело.
Согласно информации с сайта Верховной рады, 60 указанных депутатов из списка относятся к фракции Владимира Зеленского "Слуга народа".
НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Позднее в САП уточнили, что будут ходатайствовать в суде о назначении Тимошенко залога в размере 1,15 миллиона долларов. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
* Внесен в список террористов и экстремистов
