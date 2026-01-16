Тимошенко обжалует решение суда по залогу в 767,6 тысячи долларов

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет обжаловать решение суда по залогу в размере 767,6 тысячи долларов, по ее словам, суд кроме того заблокировал все ее счета.
Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским
Вчера, 13:21
"Пока что мы обжалуем решение. Залог, который они озвучили, они одновременно объединили с блокированием всех моих счетов, счетов моего мужа, нашей семьи. Они заблокировали счета и хотят доказать, что мы не внесем залог. Во-первых, потому что нет таких денег, и эти деньги сознательно заблокировали. Будем обращаться к коллегам, членам партии и если апелляция не изменит решения, будем обращаться ко всем друзьям, коллегам и решать этот вопрос", - сказала Тимошенко на видео, опубликованном украинским изданием "Страна.ua".
В пятницу она прибыла в суд на слушания о мере пресечения. На суде она назвала дело "политическим заказом" и "пиар-акцией" НАБУ. В ходе выступления Тимошенко заявила, что украинские власти ведут работу по превращению Украины в ресурсный центр Европы. Именно за борьбу с такой политикой ее якобы и преследует киевский режим.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Позднее в САП уточнили, что будут ходатайствовать в суде о назначении Тимошенко залога в размере 1,15 миллиона долларов. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
НАБУ и САП ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.