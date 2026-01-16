Рейтинг@Mail.ru
Тимошенко дала неожиданный ответ на обвинения в коррупции - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 16.01.2026 (обновлено: 20:23 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/timoshenko-2068343140.html
Тимошенко дала неожиданный ответ на обвинения в коррупции
Тимошенко дала неожиданный ответ на обвинения в коррупции - РИА Новости, 16.01.2026
Тимошенко дала неожиданный ответ на обвинения в коррупции
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что найденный на изъятом при обысках компьютере файл "касса" касался расходов на чай, кофе и печенье, ее... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T16:11:00+03:00
2026-01-16T20:23:00+03:00
в мире
юлия тимошенко
василий малюк
алексей гончаренко
партия "батькивщина"
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067979389_0:126:3074:1855_1920x0_80_0_0_afa81d86b3970f203a0fb0912bb02cc5.jpg
https://ria.ru/20260116/timoshenko-2068320099.html
https://ria.ru/20260116/timoshenko-2068257811.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067979389_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_8b5c17c94fd2d7dff64d3693d47a14a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юлия тимошенко, василий малюк, алексей гончаренко, партия "батькивщина", национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины
В мире, Юлия Тимошенко, Василий Малюк, Алексей Гончаренко, Партия "Батькивщина", Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины
Тимошенко дала неожиданный ответ на обвинения в коррупции

Тимошенко: обнаруженные НАБУ расходы касались чая, кофе и печенья

© REUTERS / Andrii NesterenkoЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Юлия Тимошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что найденный на изъятом при обысках компьютере файл "касса" касался расходов на чай, кофе и печенье, ее слова приводит телеканал ТСН.
«
"Там деньги, несколько тысяч гривен. Это на кофе, чай, печенье", — рассказала она.
Юлия Тимошенко в суде - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Тимошенко заявила, что Украина станет колонией Запада через пять лет
Вчера, 15:01
Тимошенко обратила внимание, что расходы были обозначены в гривнах, а не в долларах. Сам компьютер, по ее словам, принадлежал приемной.
В начале недели антикоррупционные органы провели обыски в офисе "Батькивщины" и нашли крупную сумму наличных. Политик заявила, что это ее личные сбережения. По полученному подозрению в коррупции ей может грозить срок до десяти лет.
Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, где она обсуждала оплату голосования в парламенте, в том числе по кадровым вопросам. Речь шла о постоянном сотрудничестве с выплатами перед заседаниями. Лидер "Батькивщины" заявила, что на пленках не ее голос.
Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.
СМИ связывают обыски с голосованием по отставке главы СБУ Василия Малюка*, где "Батькивщина" сыграла ключевую роль. Это вызвало конфликт с так называемой антизеленской коалицией, в которую входят НАБУ и САП. Именно Малюк* отказывался проверять антикоррупционные органы после скандала с бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
Юлия Тимошенко в суде. 16 января 2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Тимошенко сделала громкое заявление в суде
Вчера, 11:03
 
В миреЮлия ТимошенкоВасилий МалюкАлексей ГончаренкоПартия "Батькивщина"Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала