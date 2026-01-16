Тимошенко дала неожиданный ответ на обвинения в коррупции

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что найденный на изъятом при обысках компьютере файл "касса" касался расходов на чай, кофе и печенье, ее слова приводит телеканал ТСН.
"Там деньги, несколько тысяч гривен. Это на кофе, чай, печенье", — рассказала она.
Тимошенко обратила внимание, что расходы были обозначены в гривнах, а не в долларах. Сам компьютер, по ее словам, принадлежал приемной.
В начале недели антикоррупционные органы провели обыски в офисе "Батькивщины" и нашли крупную сумму наличных. Политик заявила, что это ее личные сбережения. По полученному подозрению в коррупции ей может грозить срок до десяти лет.
Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, где она обсуждала оплату голосования в парламенте, в том числе по кадровым вопросам. Речь шла о постоянном сотрудничестве с выплатами перед заседаниями. Лидер "Батькивщины" заявила, что на пленках не ее голос.
Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.
СМИ связывают обыски с голосованием по отставке главы СБУ Василия Малюка*, где "Батькивщина" сыграла ключевую роль. Это вызвало конфликт с так называемой антизеленской коалицией, в которую входят НАБУ и САП. Именно Малюк* отказывался проверять антикоррупционные органы после скандала с бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
