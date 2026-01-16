Тимошенко дала неожиданный ответ на обвинения в коррупции

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что найденный на изъятом при обысках компьютере файл "касса" касался расходов на чай, кофе и печенье, ее слова приводит телеканал ТСН.