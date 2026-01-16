Рейтинг@Mail.ru
16.01.2026
15:50 16.01.2026
Тимошенко назвала имя депутата из партии Зеленского, который сдал ее НАБУ
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что показания против нее Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) по делу о взятке... РИА Новости, 16.01.2026
Тимошенко назвала имя депутата из партии Зеленского, который сдал ее НАБУ

Тимошенко заявила, что сдал ее НАБУ депутат из партии Зеленского Копытин

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что показания против нее Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) по делу о взятке давал депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Игорь Копытин, поскольку именно с ним у нее состоялась встреча в период, который рассматривает следствие.
НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Позднее в САП уточнили, что будут ходатайствовать в суде о назначении Тимошенко залога в размере 1,15 миллиона долларов. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
Суд на Украине назначил для Тимошенко залог почти в 800 тысяч долларов
Вчера, 15:40
"Сейчас мы сложили все эти пазлы, и могу сказать, что эта встреча была с господином Копытиным. Это народный депутат. Господин Копытин - это не просто депутат, по этому депутату есть уголовное дело в НАБУ. И он находится под давлением НАБУ для того, чтобы, по сути, выполнять какие-то поручения НАБУ", - сказала Тимошенко на слушании, которое транслировалось украинским телеканалом ТСН на YouTube.
НАБУ и САП ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Тимошенко заявила, что Украина станет колонией Запада через пять лет
Вчера, 15:01
 
