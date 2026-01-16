Тимошенко назвала имя депутата из партии Зеленского, который сдал ее НАБУ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что показания против нее Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) по делу о взятке давал депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Игорь Копытин, поскольку именно с ним у нее состоялась встреча в период, который рассматривает следствие.