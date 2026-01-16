Тимошенко заявила, что Украина станет колонией Запада через пять лет

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подозреваемая в коррупции лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе заседания суда заявила, что Украина перестанет быть независимым государством через пять лет, превратившись в колонию Запада.
Ранее в пятницу Тимошенко прибыла в суд на слушания о мере пресечения. На суде она назвала дело "политическим заказом" и "пиар-акцией" НАБУ. В ходе выступления Тимошенко заявила, что украинские власти ведут работу по превращению Украины в ресурсный центр Европы. Именно за борьбу с такой политикой ее якобы и преследует киевский режим.
"Если эта работа (по объединению парламента и общества против режима Владимира Зеленского - ред.) не будет проведена, следующие пять лет будут последними в жизни независимой Украины. У нас будет герб, флаг, гимн, а кроме этого у нас ничего не будет. У нас будет развеянный по всему миру народ, а тут (на Украине - ред.) будут прекрасные социально ориентированные корпорации, которые будут заниматься своими интересами, но не украинцами", - заявила Тимошенко, выступая в зале суда. Трансляцию заседания вел украинский телеканал "Общественное".
По ее мнению, режим Зеленского через принимаемые Верховной радой законы реализует политику по лишению Украины суверенитета и возможности защищать интересы народа. Тимошенко уверена, что Запад ведет "гибридную колонизацию" Украины, в ходе которой страна используется как тестовая площадка для отработки механизма по минимизации суверенитета государства и народа. "Нужен не народ, нужны рабы, которые будут обслуживать чужие триллионные бизнес-схемы на нашей территории и сегодня каждый закон, против которого мы протестуем, принимается ради этого", - заявила Тимошенко.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Позднее в САП уточнили, что будут ходатайствовать в суде о назначении Тимошенко залога в размере 1,15 миллиона долларов. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
НАБУ и САП ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
