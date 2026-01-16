Тимошенко заявила, что Украина станет колонией Запада через пять лет

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подозреваемая в коррупции лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе заседания суда заявила, что Украина перестанет быть независимым государством через пять лет, превратившись в колонию Запада.