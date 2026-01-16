Рейтинг@Mail.ru
Тимошенко сделала громкое заявление в суде - РИА Новости, 16.01.2026
11:03 16.01.2026 (обновлено: 18:37 16.01.2026)
Тимошенко сделала громкое заявление в суде
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, заявила на заседании суда о своей невиновности, сообщает издание Страна.ua.
Тимошенко заявила в суде, что не вела опубликованных НАБУ диалогов

Юлия Тимошенко в суде. 16 января 2026
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, заявила на заседании суда о своей невиновности, сообщает издание Страна.ua.
"Тимошенко в суде заявила, что никогда не вела диалогов, которые были опубликованы на записях НАБУ", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале издания.
В статье отмечается, что Тимошенко назвала происходящее "политическим заказом с целью проведения масштабной пиар-акции НАБУ". Она уточнила, что деньги, изъятые во время обысков, были ее семейными сбережениями.
НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Ей предъявили обвинения.
Позже в САП Украины сообщили, что планируется подача ходатайства об избрании меры пресечения в отношении политика.
