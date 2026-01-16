https://ria.ru/20260116/timoshenko-2068257811.html
Тимошенко сделала громкое заявление в суде
Тимошенко сделала громкое заявление в суде - РИА Новости, 16.01.2026
Тимошенко сделала громкое заявление в суде
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, заявила на заседании суда о своей невиновности, сообщает издание Страна.ua. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T11:03:00+03:00
2026-01-16T11:03:00+03:00
2026-01-16T18:37:00+03:00
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
партия "батькивщина"
юлия тимошенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068310112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4dae8f5a2e8a1f88e3fd773d4cc63a5c.jpg
https://ria.ru/20260116/ukraina-2068214042.html
https://ria.ru/20260114/skandal-2067873373.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068310112_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_26e5150cd1b3e5708c02686086000a95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), партия "батькивщина", юлия тимошенко
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Партия "Батькивщина", Юлия Тимошенко
Тимошенко сделала громкое заявление в суде
Тимошенко заявила в суде, что не вела опубликованных НАБУ диалогов