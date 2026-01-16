Рейтинг@Mail.ru
Тимошенко прибыла на слушания о мере пресечения - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 16.01.2026 (обновлено: 14:18 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/timoshenko-2068247353.html
Тимошенко прибыла на слушания о мере пресечения
Тимошенко прибыла на слушания о мере пресечения - РИА Новости, 16.01.2026
Тимошенко прибыла на слушания о мере пресечения
Подозреваемая в коррупции лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прибыла в суд на слушания о мере пресечения, сообщило украинское издание... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T10:25:00+03:00
2026-01-16T14:18:00+03:00
в мире
украина
юлия тимошенко
владимир зеленский
давид арахамия
страна.ua
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
партия "батькивщина"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068310157_0:0:2751:1548_1920x0_80_0_0_53ff172ef75a12cb73bbe30513658b5d.jpg
https://ria.ru/20260115/timoshenko-2067880971.html
https://ria.ru/20260114/timoshenko-2067878747.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068310157_0:20:2393:1815_1920x0_80_0_0_0f70c5b946e4cc3d2df7675305b5f0a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, юлия тимошенко, владимир зеленский, давид арахамия, страна.ua, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), партия "батькивщина"
В мире, Украина, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Страна.ua, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Партия "Батькивщина"
Тимошенко прибыла на слушания о мере пресечения

Тимошенко прибыла в суд на слушания о мере пресечения

© REUTERS / Viacheslav RatynskyiЮлия Тимошенко в суде. 16 января 2026
Юлия Тимошенко в суде. 16 января 2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
Юлия Тимошенко в суде. 16 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подозреваемая в коррупции лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прибыла в суд на слушания о мере пресечения, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Юлия Тимошенко прибыла в Высший антикоррупционный суд, где ей будут избирать меру пресечения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Удар под дых. Почему дело Тимошенко грозит катастрофой для Зеленского
15 января, 08:00
Как позднее уточнили журналисты "Страны", Тимошенко в очередной раз выступила с отрицанием своей причастности к коррупции в Раде, заявив, что не знает депутатов, упомянутых на пленках НАБУ. Само дело Тимошенко назвала "политическим заказом" и "пиар-акцией" НАБУ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Позднее в САП уточнили, что будут ходатайствовать в суде о назначении Тимошенко залога в размере 1,15 миллиона долларов. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ узнали, кто записал разговор Тимошенко о подкупе депутатов Рады
14 января, 17:35
 
В миреУкраинаЮлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийДавид АрахамияСтрана.uaНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Партия "Батькивщина"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала