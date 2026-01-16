Тимошенко прибыла на слушания о мере пресечения

Как позднее уточнили журналисты "Страны", Тимошенко в очередной раз выступила с отрицанием своей причастности к коррупции в Раде, заявив, что не знает депутатов, упомянутых на пленках НАБУ. Само дело Тимошенко назвала "политическим заказом" и "пиар-акцией" НАБУ.