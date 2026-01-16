Тимошенко прибыла на слушания о мере пресечения

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подозреваемая в коррупции лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прибыла в суд на слушания о мере пресечения, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Юлия Тимошенко прибыла в Высший антикоррупционный суд, где ей будут избирать меру пресечения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как позднее уточнили журналисты "Страны", Тимошенко в очередной раз выступила с отрицанием своей причастности к коррупции в Раде, заявив, что не знает депутатов, упомянутых на пленках НАБУ. Само дело Тимошенко назвала "политическим заказом" и "пиар-акцией" НАБУ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Позднее в САП уточнили, что будут ходатайствовать в суде о назначении Тимошенко залога в размере 1,15 миллиона долларов. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.