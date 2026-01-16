Рейтинг@Mail.ru
Тимошенко всегда занималась коррупцией, заявил Азаров - РИА Новости, 16.01.2026
07:31 16.01.2026
Тимошенко всегда занималась коррупцией, заявил Азаров
Тимошенко всегда занималась коррупцией, заявил Азаров - РИА Новости, 16.01.2026
Тимошенко всегда занималась коррупцией, заявил Азаров
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко всегда была вовлечена в коррупционные схемы, обвинения в ее адрес со стороны Национального... РИА Новости, 16.01.2026
Дарья Буймова
Тимошенко всегда занималась коррупцией, заявил Азаров

РИА Новости: Азаров заявил, что обвинения в адрес Тимошенко не удивляют

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко всегда была вовлечена в коррупционные схемы, обвинения в ее адрес со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) возникли в рамках расследования коррупции в Верховной Раде и не вызывают удивления сами по себе, поделился мнением с РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Что касается каких-то коррупционных дел – она (Тимошенко – ред.) всегда этим занималась, и то, что она сейчас попала в поле зрения, абсолютно не удивительно... У них сейчас в расследовании находятся депутаты самых разных фракций, поэтому я тут какого-то избирательного подхода не вижу", - сказал он.
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Бездонная пропасть": в Польше ополчились на Украину из-за Тимошенко
04:42
Как напомнил Азаров, после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) активизировали свою деятельность. Так, например, по подозрению в коррупции уже проводились обыски у близких к Владимиру Зеленскому лиц, а также депутатов Рады, включая, например, Анну Скороход.
"Дошла очередь до тех депутатов, которые работали с Тимошенко, и в том числе до самой Тимошенко… Она не является серьезным конкурентом с точки зрения будущих президентских выборов. Этот тезис вообще отпадает. С точки зрения какого-то влияния на нее – да и так на нее влияние было. Она ведь все вот эти годы после государственного переворота и начала СВО послушно исполняла все указания администрации Зеленского", - подчеркнул Азаров.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Обвинение Тимошенко доказывает системность коррупции, считают в Венгрии
Вчера, 18:27
 
В миреУкраинаСШАЮлия ТимошенкоНиколай Азаров (политик)Владимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Партия "Батькивщина"Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
