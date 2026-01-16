Тимошенко всегда занималась коррупцией, заявил Азаров

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко всегда была вовлечена в коррупционные схемы, обвинения в ее адрес со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) возникли в рамках расследования коррупции в Верховной Раде и не вызывают удивления сами по себе, поделился мнением с РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Дошла очередь до тех депутатов, которые работали с Тимошенко, и в том числе до самой Тимошенко… Она не является серьезным конкурентом с точки зрения будущих президентских выборов. Этот тезис вообще отпадает. С точки зрения какого-то влияния на нее – да и так на нее влияние было. Она ведь все вот эти годы после государственного переворота и начала СВО послушно исполняла все указания администрации Зеленского", - подчеркнул Азаров.