Рейтинг@Mail.ru
Пятерых боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/terroristy-2068377097.html
Пятерых боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов
Пятерых боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.01.2026
Пятерых боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов
Пятеро боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T17:49:00+03:00
2026-01-16T17:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027884866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_079fe1482460e1676db394043fdbea0a.jpg
https://ria.ru/20250707/diversant-2027740548.html
https://ria.ru/20251225/ukraina-2064688821.html
курская область
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027884866_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9e37a0acd728f85b73ad704ebda59012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Пятерых боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

Пятерых боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, внесли в список террористов

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пятеро боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Дребеда Игорь Владимирович*, 15.10.1990 года рождения, город Орехов Запорожской области Украинской ССР, Мокриенко Александр Михайлович*, 02.06.1982 года рождения, город Канев Черкасской области Украинской ССР", - говорится в перечне.
Геннадий Лимешко* - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Украинского диверсанта Лимешко* внесли в список террористов и экстремистов
7 июля 2025, 18:01
Также в перечень вошли Бродовой Александр Витальевич*, 1990 года рождения, Онищенко Максим Владимирович*, 1996 года рождения, Фризпалий Роман Викторович*, 1985 года рождения.
Все они уже приговорены к длительным срокам лишения свободы за теракты в Курской области. В частности, украинские боевики с оружием запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации, а также неоднократно стреляли на поражение по российским военным и мирному населению.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов в России
Рустем Фахриев* - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Сотрудника украинской разведки внесли в перечень террористов и экстремистов
25 декабря 2025, 17:56
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала