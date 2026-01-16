Пятерых боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пятеро боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Дребеда Игорь Владимирович*, 15.10.1990 года рождения, город Орехов Запорожской области Украинской ССР, Мокриенко Александр Михайлович*, 02.06.1982 года рождения, город Канев Черкасской области Украинской ССР", - говорится в перечне.
Также в перечень вошли Бродовой Александр Витальевич*, 1990 года рождения, Онищенко Максим Владимирович*, 1996 года рождения, Фризпалий Роман Викторович*, 1985 года рождения.
Все они уже приговорены к длительным срокам лишения свободы за теракты в Курской области. В частности, украинские боевики с оружием запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации, а также неоднократно стреляли на поражение по российским военным и мирному населению.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов в России
Сотрудника украинской разведки внесли в перечень террористов и экстремистов
25 декабря 2025, 17:56