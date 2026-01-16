Рейтинг@Mail.ru
23:43 16.01.2026
В Турции сообщили о завершении операции по снятию с мели танкера Qendil
В Турции сообщили о завершении операции по снятию с мели танкера Qendil
турция, эгейское море, в мире
Турция, Эгейское море, В мире
В Турции сообщили о завершении операции по снятию с мели танкера Qendil

Турецкая береговая охрана: севший на мель в Эгейском море танкер отбуксировали

Танкер Qendil
© Фото : соцсети
Танкер Qendil. Архивное фото
СТАМБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Операция по снятию с мели танкера Qendil у берегов Турции в Эгейском море успешно завершена в пятницу, сообщила турецкая береговая охрана.
Танкер, шедший под флагом Омана из порта Алиага в Измире, сел на мель из-за неблагоприятных погодных условий у острова Бозджаада 5 января.
"Севший на мель у острова Бозджаада танкер Qendil успешно спасен при помощи буксиров береговой охраны", - сообщило ведомство в пресс-релизе.
Два нефтяных танкера под флагами Турции и Азербайджана столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
У берегов Стамбула столкнулись два нефтяных танкера
30 декабря 2025, 13:58
 
ТурцияЭгейское мореВ мире
 
 
