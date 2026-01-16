https://ria.ru/20260116/tanker-2068437009.html
В Турции сообщили о завершении операции по снятию с мели танкера Qendil
В Турции сообщили о завершении операции по снятию с мели танкера Qendil
Операция по снятию с мели танкера Qendil у берегов Турции в Эгейском море успешно завершена в пятницу, сообщила турецкая береговая охрана. РИА Новости, 16.01.2026
