В Таиланде погиб россиянин
17:33 16.01.2026 (обновлено: 17:39 16.01.2026)
В Таиланде погиб россиянин
В Таиланде погиб россиянин - РИА Новости, 16.01.2026
В Таиланде погиб россиянин
Россиянин Тимофей Борисов, житель Красноярского края, погиб в таиландском курортном городе Паттайя в результате падения с 16 этажа гостиницы в районе Джомтиен
происшествия
паттайя
россия
бангкок
паттайя
россия
бангкок
происшествия, паттайя, россия, бангкок
Происшествия, Паттайя, Россия, Бангкок
В Таиланде погиб россиянин

В Паттайе погиб житель Красноярского края

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на город Паттайя
Вид на город Паттайя - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на город Паттайя. Архивное фото
БАНГКОК, 16 янв – РИА Новости. Россиянин Тимофей Борисов, житель Красноярского края, погиб в таиландском курортном городе Паттайя в результате падения с 16 этажа гостиницы в районе Джомтиен, говорится в официальном сообщении отдела полиции города Паттайя, направленном в посольство России в Таиланде.
Копию сообщения полиции дипмиссия предоставила РИА Новости.
Пляж в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Эксперты рассказали, какие риски могут возникнуть у россиян в Таиланде
2 января, 17:11
"Шестого января около 20.57 (16.57 мск - ред.) дежурный следователь городского отдела полиции Паттайи получил сообщение из гостиницы D Varee Jomtien Beach о смерти иностранного гражданина в результате падения с большой высоты. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили тело гражданина России Тимофея Борисова в возрасте 41 года, лежащее на земле у гостиницы. Первоначальным врачебным осмотром были обнаружены переломы ног и переломы лицевых костей черепа с выплеском мозговых тканей и значительной кровопотерей", - говорится в официальном сообщении полиции.
Как уточнило ведомство, тело погибшего находилось под окнами гостиничного номера на 16-м этаже, где он проживал.
Также полиция Паттайи сообщает, что тело россиянина было направлено для проведения вскрытия и установления точных причин смерти в Институт судебной медицины при центральном полицейском госпитале в Бангкоке.
В отчете о вскрытии Института судебной медицины, копия которого также есть в распоряжении РИА Новости, в графе "причина смерти" записано "открытая черепно-мозговая травма с разрывом мозговых тканей".
Ранее несколько российских Telegram-каналов и СМИ сообщали, что тело Тимофея Борисова, 41-летнего хирурга из Северо-Енисейска Красноярского края, якобы было найдено 6 января в его номере в отеле D Varee Jomtien Beach с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, и что россиянин был забит до смерти неизвестными из-за того, что за некоторое время до смерти он увидел на улице недалеко от гостиницы насильника, тащившего женщину в кусты, о чем рассказал затем в тот же вечер по телефону своим родным в России. В публикациях излагалось предположение, что тайский насильник проследил за россиянином, проник к нему в номер и убил, так как Борисов мог запомнить его лицо и сообщить в полицию об изнасиловании.
Артем Бугорский - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Таиланде осудили россиянина, выбросившего сына под винты катера
23 декабря 2025, 17:33
 
ПроисшествияПаттайяРоссияБангкок
 
 
Версия 2023.1 Beta
