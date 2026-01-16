Студия танцев из Нижнего Тагила извинилась за "стриптиз Санта-Клаусов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Студия танцев "MDT Dance Studio" из Нижнего Тагила Свердловской области, которая показала "стриптиз Санта-Клаусов" на детском шоу, Студия танцев "MDT Dance Studio" из Нижнего Тагила Свердловской области, которая показала "стриптиз Санта-Клаусов" на детском шоу, принесла свои извинения зрителям.

Ранее в сети распространились кадры с предновогоднего шоу в Нижнем Тагиле , на котором в одном из моментов номера танцовщицы в костюмах Санта-Клауса и черных чулках задирали юбки, крутили бедрами и показывали нижнее белье. Местные СМИ сразу окрестили танец стриптизом, заявлялось, что шоу было семейным, а в зале присутствовали дети от четырех до десяти лет.

Во вторник в региональном управлении СК РФ поясняли РИА Новости, что проводится проверка. Как уточнили агентству в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, концертный номер проходил в городском Дворце детского и юношеского творчества, зал которого 21 декабря 2025 года на несколько часов был сдан в аренду танцевальной студии "MDT Dance Studio" для проведения отчетного концерта детского коллектива. Там отмечали, что управление образования и руководство дворца не имеют отношения к смысловому наполнению частного мероприятия, а билеты распространяли сами организаторы.

"Мы видим реакцию, видим обеспокоенность и понимаем, что у родителей и зрителей возникли справедливые вопросы. Это непростое, но очень важное обращение для нас. Нам искренне жаль, что формат мероприятия и некоторые его элементы были рассмотрены общественностью как неподобающие для детского мероприятия и праздника. Это полностью наша ошибка и наша ответственность. Мы не поставили возрастную марку и не проконтролировали содержание всех номеров так, чтобы это оправдало ожидания семейной аудитории", – говорится в видеообращении студии, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".

Там отметили, что понимают: приходя на новогоднюю елку, родители ожидают "безопасную, понятную и детскую атмосферу".

"В этой ситуации мы не доработали и допустили форматную ошибку. Мы не перекладываем ответственность ни на артистов, ни на гостей, ни на другие обстоятельства. Нам искренне жаль, и мы приносим свои извинения всем родителям, участникам, детям и общественности, которых эта ситуация задела и вызвала негативные эмоции", – повторили в студии.

В компании добавили, что площадка, которая, предоставила зал, не имела отношения к содержанию праздника.