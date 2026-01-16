Рейтинг@Mail.ru
Студия танцев из Нижнего Тагила извинилась за "стриптиз Санта-Клаусов" - РИА Новости, 16.01.2026
19:17 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/tagil-2068397308.html
Студия танцев из Нижнего Тагила извинилась за "стриптиз Санта-Клаусов"
Студия танцев из Нижнего Тагила извинилась за "стриптиз Санта-Клаусов" - РИА Новости, 16.01.2026
Студия танцев из Нижнего Тагила извинилась за "стриптиз Санта-Клаусов"
Студия танцев "MDT Dance Studio" из Нижнего Тагила Свердловской области, которая показала "стриптиз Санта-Клаусов" на детском шоу, принесла свои извинения... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T19:17:00+03:00
2026-01-16T19:17:00+03:00
нижний тагил
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067579655_0:0:834:469_1920x0_80_0_0_2681917451152ca5b9fd803c836d12a9.jpg
https://ria.ru/20251224/utrennik-2064370484.html
https://ria.ru/20251228/igra-2065131504.html
нижний тагил
свердловская область
россия
Новости
нижний тагил, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Студия танцев из Нижнего Тагила извинилась за "стриптиз Санта-Клаусов"

На Урале студия танцев извинилась за "стриптиз Санта-Клаусов" на детском шоу

Кадр шоу в городском Дворце детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле
Кадр шоу в городском Дворце детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Соцсети
Кадр шоу в городском Дворце детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Студия танцев "MDT Dance Studio" из Нижнего Тагила Свердловской области, которая показала "стриптиз Санта-Клаусов" на детском шоу, принесла свои извинения зрителям.
Ранее в сети распространились кадры с предновогоднего шоу в Нижнем Тагиле, на котором в одном из моментов номера танцовщицы в костюмах Санта-Клауса и черных чулках задирали юбки, крутили бедрами и показывали нижнее белье. Местные СМИ сразу окрестили танец стриптизом, заявлялось, что шоу было семейным, а в зале присутствовали дети от четырех до десяти лет.
Кадр видео из детского сада в Челябинске - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Стали известны подробности скандального утренника в Челябинске
24 декабря 2025, 15:14
Во вторник в региональном управлении СК РФ поясняли РИА Новости, что проводится проверка. Как уточнили агентству в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, концертный номер проходил в городском Дворце детского и юношеского творчества, зал которого 21 декабря 2025 года на несколько часов был сдан в аренду танцевальной студии "MDT Dance Studio" для проведения отчетного концерта детского коллектива. Там отмечали, что управление образования и руководство дворца не имеют отношения к смысловому наполнению частного мероприятия, а билеты распространяли сами организаторы.
"Мы видим реакцию, видим обеспокоенность и понимаем, что у родителей и зрителей возникли справедливые вопросы. Это непростое, но очень важное обращение для нас. Нам искренне жаль, что формат мероприятия и некоторые его элементы были рассмотрены общественностью как неподобающие для детского мероприятия и праздника. Это полностью наша ошибка и наша ответственность. Мы не поставили возрастную марку и не проконтролировали содержание всех номеров так, чтобы это оправдало ожидания семейной аудитории", – говорится в видеообращении студии, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".
Там отметили, что понимают: приходя на новогоднюю елку, родители ожидают "безопасную, понятную и детскую атмосферу".
"В этой ситуации мы не доработали и допустили форматную ошибку. Мы не перекладываем ответственность ни на артистов, ни на гостей, ни на другие обстоятельства. Нам искренне жаль, и мы приносим свои извинения всем родителям, участникам, детям и общественности, которых эта ситуация задела и вызвала негативные эмоции", – повторили в студии.
В компании добавили, что площадка, которая, предоставила зал, не имела отношения к содержанию праздника.
"Просим, чтобы возможные меры, проверки и наказания не касались Дворца и его сотрудников. Для нас важно, чтобы из-за нашей ошибки не пострадали невиновные", – заявили также в "MDT Dance Studio", добавив, что после случившегося они сделали выводы.
Кот грызет новогодний подарок - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Почти 40% россиян считают игру в "Тайного Санту" навязанной формальностью
28 декабря 2025, 05:42
 
Нижний ТагилСвердловская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
