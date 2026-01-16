Последствия взрыва в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре

В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу о ЧП в центре подготовки МВД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу об инциденте в центре профессиональной подготовки МВД, В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу об инциденте в центре профессиональной подготовки МВД, сообщил главк Следственного комитета по Республике Коми.

"В ходе расследования получены данные о превышении должностных полномочий одним из преподавателей учреждения, который 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату", — говорится в релизе.

В результате в помещении загорелись легковоспламеняющиеся предметы, из-за чего пострадали 20 слушателей, добавили в ведомстве.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Суд отправил преподавателя под стражу.

Накануне в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре взорвалась светошумовая граната, загорелась крыша. Из здания эвакуировали 200 человек. Пожар вскоре потушили.