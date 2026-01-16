В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу о ЧП в центре подготовки МВД

https://ria.ru/20260116/syktyvkar-2068324208.html
В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу об инциденте в центре профессиональной подготовки МВД, сообщил главк Следственного комитета по Республике Коми. РИА Новости, 16.01.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости.
В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу об инциденте в центре профессиональной подготовки МВД, сообщил
главк Следственного комитета по Республике Коми.
"В ходе расследования получены данные о превышении должностных полномочий одним из преподавателей учреждения, который 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату", — говорится в релизе.
В результате в помещении загорелись легковоспламеняющиеся предметы, из-за чего пострадали 20 слушателей, добавили в ведомстве.
По факту происшествия возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Суд отправил преподавателя под стражу.
Накануне в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре взорвалась светошумовая граната, загорелась крыша. Из здания эвакуировали 200 человек. Пожар вскоре потушили.
По данным регионального Минздрава, в больницах остаются 18 человек, из них девять — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.