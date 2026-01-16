Рейтинг@Mail.ru
В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу о ЧП в центре подготовки МВД - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 16.01.2026 (обновлено: 18:25 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/syktyvkar-2068324208.html
В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу о ЧП в центре подготовки МВД
В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу о ЧП в центре подготовки МВД - РИА Новости, 16.01.2026
В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу о ЧП в центре подготовки МВД
В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу об инциденте в центре профессиональной подготовки МВД, сообщил главк Следственного комитета по Республике Коми. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:23:00+03:00
2026-01-16T18:25:00+03:00
происшествия
республика коми
сыктывкар
россия
алексей кузнецов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068125645_0:513:721:919_1920x0_80_0_0_8c31f3ddd03ae29304d9d1987762f398.jpg
https://ria.ru/20260116/pozhar-2068222178.html
https://ria.ru/20260116/vzryv-2068324571.html
республика коми
сыктывкар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068125645_0:512:721:1053_1920x0_80_0_0_1da8266a3d87e0d15762481dd694db34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика коми, сыктывкар, россия, алексей кузнецов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Коми, Сыктывкар, Россия, Алексей Кузнецов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу о ЧП в центре подготовки МВД

СК: гранату в центре МВД в Сыктывкаре взорвал преподаватель, его задержали

© Фото : Прокуратура Республики Коми/TelegramПоследствия взрыва в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
Последствия взрыва в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Прокуратура Республики Коми/Telegram
Последствия взрыва в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу об инциденте в центре профессиональной подготовки МВД, сообщил главк Следственного комитета по Республике Коми.
"В ходе расследования получены данные о превышении должностных полномочий одним из преподавателей учреждения, который 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату", — говорится в релизе.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Во Владивостоке ликвидировали пожар в бизнес-центре "Игнат"
Вчера, 06:41
В результате в помещении загорелись легковоспламеняющиеся предметы, из-за чего пострадали 20 слушателей, добавили в ведомстве.
По факту происшествия возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Суд отправил преподавателя под стражу.
Накануне в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре взорвалась светошумовая граната, загорелась крыша. Из здания эвакуировали 200 человек. Пожар вскоре потушили.
По данным регионального Минздрава, в больницах остаются 18 человек, из них девять — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Экстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
СК: 20 слушателей центра МВД в Коми пострадали из-за инцидента с гранатой
Вчера, 15:26
 
ПроисшествияРеспублика КомиСыктывкарРоссияАлексей КузнецовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала