Специальная военная операция на Украине
 
21:50 16.01.2026 (обновлено: 09:23 17.01.2026)
СМИ набросились на Зеленского из-за произошедшего в зоне СВО
СМИ набросились на Зеленского из-за произошедшего в зоне СВО
Владимир Зеленский отчаянно пытается решить кризис военного аппарата Украины назначением нового министра обороны, пишет журналист Лукас Лейрос в статье для... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-16T21:50:00+03:00
2026-01-17T09:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
брикс
служба безопасности украины
СМИ набросились на Зеленского из-за произошедшего в зоне СВО

InfoBRICS: Зеленский отчаянно пытается решить кризис военного аппарата Украины

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский отчаянно пытается решить кризис военного аппарата Украины назначением нового министра обороны, пишет журналист Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
"Однако эти усилия кажутся напрасными, если проанализировать сложность кризиса. Пока Украина пытается найти "идеального министра" и наладить работу своего военного аппарата, российские войска продолжают быстро продвигаться на поле боя, освобождая города и села <…>, создавая таким образом буферную зону для защиты российских границ", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Это рискованно": новый замысел Зеленского вызвал переполох на Западе
11 января, 01:28
Отмечается, что кризис в основном обусловлен снижением финансовой поддержки из-за прихода к власти Дональда Трампа и отсутствия ресурсов у европейских союзников, а также проблемами с мобилизацией. Как считает автор статьи, "смерть становится единственной участью многих боевиков" из-за эффективности высокоточной артиллерии российской армии, а также ее господства в воздушном пространстве.
"В этом смысле, даже если в украинской военной структуре произойдут некоторые изменения, и страна начнет более эффективно управлять своими ограниченными ресурсами, ничто уже не сможет изменить окончательный исход конфликта. У Украины больше нет времени, чтобы компенсировать свои потери", — резюмировал автор материала.
Верховная Рада назначила Михаила Федорова главой Минобороны 14 января. До этого он был министром цифровой трансформации Украины. При этом на новый пост его удалось назначить лишь со второго раза.
С начала года Владимир Зеленский занялся кадровыми перестановками. В понедельник он назначил Евгения Хмару врио главы СБУ. До этого он сделал Кирилла Буданова* руководителем своего офиса, а Олега Иващенко — главой ГУР.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Не скрыть". На Западе сообщили Киеву плохие новости о ситуации в зоне СВО
Вчера, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийБРИКССлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныМихаил ФедоровРоссия
 
 
