СМИ набросились на Зеленского из-за произошедшего в зоне СВО

"В этом смысле, даже если в украинской военной структуре произойдут некоторые изменения, и страна начнет более эффективно управлять своими ограниченными ресурсами, ничто уже не сможет изменить окончательный исход конфликта. У Украины больше нет времени, чтобы компенсировать свои потери", — резюмировал автор материала.