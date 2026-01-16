https://ria.ru/20260116/svo-2068342393.html
Минобороны рассказало детали освобождения Жовтневого в Запорожской области
Минобороны рассказало детали освобождения Жовтневого в Запорожской области - РИА Новости, 16.01.2026
Минобороны рассказало детали освобождения Жовтневого в Запорожской области
Группировка "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Жовтневое в Запорожской области заняла район обороны ВСУ площадью свыше шести квадратных километров, РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T16:08:00+03:00
2026-01-16T16:08:00+03:00
2026-01-16T16:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4b0de345179d8b18d3e3198e34ec93e7.jpg
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772320_82:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_6939d4de767620e47ff4c02b48e85d95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало детали освобождения Жовтневого в Запорожской области
"Восток" в ходе боев за Жовтневое занял район обороны ВСУ площадью свыше 6 кв км