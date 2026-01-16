https://ria.ru/20260116/svo-2068340018.html
Бойцы группы "Восток" форсировали реку Гайчур, сломив сопротивление ВСУ
Бойцы группы "Восток" форсировали реку Гайчур, сломив сопротивление ВСУ - РИА Новости, 16.01.2026
Бойцы группы "Восток" форсировали реку Гайчур, сломив сопротивление ВСУ
Военнослужащие группировки "Восток" в ходе освобождения Жовтневого в Запорожской области, форсировали реку Гайчур, сломив сопротивление ВСУ на подготовленном... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T16:00:00+03:00
2026-01-16T16:00:00+03:00
2026-01-16T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852356985_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_173dd54758d92356e51e31a2e1a110a0.jpg
https://ria.ru/20260116/kupyansk-2068339633.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852356985_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_245ed439a0c7160ae373e0364d599222.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы группы "Восток" форсировали реку Гайчур, сломив сопротивление ВСУ
МО РФ: бойцы группы "Восток" форсировали реку Гайчур, сломив сопротивление ВСУ