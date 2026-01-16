Рейтинг@Mail.ru
Бойцы группы "Восток" форсировали реку Гайчур, сломив сопротивление ВСУ - РИА Новости, 16.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 16.01.2026 (обновлено: 16:05 16.01.2026)
Бойцы группы "Восток" форсировали реку Гайчур, сломив сопротивление ВСУ
Бойцы группы "Восток" форсировали реку Гайчур, сломив сопротивление ВСУ - РИА Новости, 16.01.2026
Бойцы группы "Восток" форсировали реку Гайчур, сломив сопротивление ВСУ
Военнослужащие группировки "Восток" в ходе освобождения Жовтневого в Запорожской области, форсировали реку Гайчур, сломив сопротивление ВСУ на подготовленном... РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
запорожская область
вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы группы "Восток" форсировали реку Гайчур, сломив сопротивление ВСУ

МО РФ: бойцы группы "Восток" форсировали реку Гайчур, сломив сопротивление ВСУ

Вооруженные силы РФи
Вооруженные силы РФи - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вооруженные силы РФи. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" в ходе освобождения Жовтневого в Запорожской области, форсировали реку Гайчур, сломив сопротивление ВСУ на подготовленном рубеже обороны, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии группировки "Восток" в ходе активных боевых действий форсировали реку Гайчур и освободили населённый пункт Жовтневое в Запорожской области, сломив сопротивление противника на заранее подготовленном рубеже обороны", - говорится в сообщении.
Белоусов проинспектировал группировку Запад - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
ВС России контролируют все районы Купянска, сообщил командующий "Западом"
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
