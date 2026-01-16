Рейтинг@Mail.ru
Силы "Запада" в декабре освободили шесть населенных пунктов - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/svo-2068339144.html
Силы "Запада" в декабре освободили шесть населенных пунктов
Силы "Запада" в декабре освободили шесть населенных пунктов - РИА Новости, 16.01.2026
Силы "Запада" в декабре освободили шесть населенных пунктов
Группировка "Запад" в декабре освободила шесть населенных пунктов и более 155 квадратных километров территорий, заявил командующий группировкой "Запад",... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:57:00+03:00
2026-01-16T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852356985_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_173dd54758d92356e51e31a2e1a110a0.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852356985_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_245ed439a0c7160ae373e0364d599222.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
Силы "Запада" в декабре освободили шесть населенных пунктов

Кузовлев: "Запад" в декабре освободил 6 населенных пунктов и более 155 кв км

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВооруженные силы РФ
Вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вооруженные силы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Группировка "Запад" в декабре освободила шесть населенных пунктов и более 155 квадратных километров территорий, заявил командующий группировкой "Запад", генерал-полковник Сергей Кузовлев.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в пятницу провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника.
"В декабре войсками группировки освобождено шесть населенных пунктов – Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва и более 155 квадратных километров территорий. Еще в 10 населенных пунктах в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению", – доложил Кузовлев министру обороны России Белоусову.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала