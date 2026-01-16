https://ria.ru/20260116/svo-2068339144.html
Силы "Запада" в декабре освободили шесть населенных пунктов
Силы "Запада" в декабре освободили шесть населенных пунктов - РИА Новости, 16.01.2026
Силы "Запада" в декабре освободили шесть населенных пунктов
Группировка "Запад" в декабре освободила шесть населенных пунктов и более 155 квадратных километров территорий, заявил командующий группировкой "Запад",... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:57:00+03:00
2026-01-16T15:57:00+03:00
2026-01-16T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852356985_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_173dd54758d92356e51e31a2e1a110a0.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852356985_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_245ed439a0c7160ae373e0364d599222.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
Силы "Запада" в декабре освободили шесть населенных пунктов
Кузовлев: "Запад" в декабре освободил 6 населенных пунктов и более 155 кв км
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Группировка "Запад" в декабре освободила шесть населенных пунктов и более 155 квадратных километров территорий, заявил командующий группировкой "Запад", генерал-полковник Сергей Кузовлев.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
в пятницу провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", где заслушал доклады командования о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника.
"В декабре войсками группировки освобождено шесть населенных пунктов – Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва и более 155 квадратных километров территорий. Еще в 10 населенных пунктах в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению", – доложил Кузовлев министру обороны России Белоусову.