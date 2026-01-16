Силы "Запада" в декабре освободили шесть населенных пунктов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Группировка "Запад" в декабре освободила шесть населенных пунктов и более 155 квадратных километров территорий, заявил командующий группировкой "Запад", генерал-полковник Сергей Кузовлев.

"В декабре войсками группировки освобождено шесть населенных пунктов – Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва и более 155 квадратных километров территорий. Еще в 10 населенных пунктах в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению", – доложил Кузовлев министру обороны России Белоусову.