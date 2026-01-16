Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 370 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 16.01.2026 (обновлено: 12:58 16.01.2026)
ВСУ потеряли до 370 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли до 370 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 16.01.2026
ВСУ потеряли до 370 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ за неделю потеряли до 370 военных, танк и пять боевых бронемашин в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 370 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю

ВСУ потеряли до 370 боевиков и танк в зоне действий "Днепра" за неделю

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции
Украинский военный на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 370 военных, танк и пять боевых бронемашин в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Всего за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
