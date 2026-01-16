https://ria.ru/20260116/svo-2068283821.html
Бойцы "Южной" группировки войск освободили Закотное в ДНР
Бойцы "Южной" группировки войск освободили Закотное в ДНР - РИА Новости, 16.01.2026
Бойцы "Южной" группировки войск освободили Закотное в ДНР
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Закотное в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2026
донецкая народная республика
