Бойцы "Южной" группировки войск освободили Закотное в ДНР
12:33 16.01.2026 (обновлено: 13:25 16.01.2026)
Бойцы "Южной" группировки войск освободили Закотное в ДНР
Бойцы "Южной" группировки войск освободили Закотное в ДНР
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Закотное в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2026
Бойцы "Южной" группировки войск освободили Закотное в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Закотное в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Закотное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Закотное в ДНР
 
