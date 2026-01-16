Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили пять машин РСЗО ВСУ за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 16.01.2026 (обновлено: 12:59 16.01.2026)
Российские военные уничтожили пять машин РСЗО ВСУ за неделю
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили пять машин РСЗО ВСУ за неделю

ВС РФ уничтожили пусковую установку HIMARS и боевую машину системы Vampire

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская РСЗО HIMARS
Американская РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская РСЗО HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские войска за неделю уничтожили пять машин реактивных систем залпового огня, в том числе пусковую установку РСЗО HIMARS и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, сообщило Минобороны РФ.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены пять боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - говорится в сообщении военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вооруженные силы РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
