Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Жовтневое в Запорожской области - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 16.01.2026 (обновлено: 13:12 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/svo-2068282370.html
Российские военные освободили Жовтневое в Запорожской области
Российские военные освободили Жовтневое в Запорожской области - РИА Новости, 16.01.2026
Российские военные освободили Жовтневое в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:31:00+03:00
2026-01-16T13:12:00+03:00
запорожская область
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_f72d941eec954648dfb04e4b6f049f7c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d80361e58af11f96582e94deb7c4f400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Запорожская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Жовтневое в Запорожской области

Российские военные освободили населенный пункт Жовтневое в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Жовтневое в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Жовтневое в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Жовтневое в Запорожской области
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала