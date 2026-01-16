https://ria.ru/20260116/svo-2068282370.html
Российские военные освободили Жовтневое в Запорожской области
Российские военные освободили Жовтневое в Запорожской области - РИА Новости, 16.01.2026
Российские военные освободили Жовтневое в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области,... РИА Новости, 16.01.2026
Российские военные освободили Жовтневое в Запорожской области
Российские военные освободили населенный пункт Жовтневое в Запорожской области