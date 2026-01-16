Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали о неожиданном ударе по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 16.01.2026 (обновлено: 03:58 16.01.2026)
На Западе рассказали о неожиданном ударе по Украине
На Западе рассказали о неожиданном ударе по Украине
На Западе рассказали о неожиданном ударе по Украине
Из-за усиления мороза у Украины снизится обороноспособность, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
На Западе рассказали о неожиданном ударе по Украине

Аналитик Меркурис: замерзание рек на Украине ускорит российское наступление

Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Из-за усиления мороза у Украины снизится обороноспособность, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Сообщается, что на Украине становится холоднее. <…> Говорят, замерзнет Днепр, и это правда. На мелководных участках Днепра, например, в центральной части, станет более доступной переправа. Несомненно, замерзнут и более мелкие реки. Учитывая, что россияне наступают, а украинцы используют реки как естественные преграды, это может облегчить форсирование рек для российской армии. <…> Есть высокая вероятность, что в результате наступление российских войск ускорится и с этого момента начнет набирать обороты", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Время вернуть землю назад: чем поплатятся все, у кого претензии к России
13 января, 08:00
Также Меркурис выдвинул версию, что похолодание повлияет на украинскую военную технику сильнее, чем на российскую.
"Батареи некоторых дронов могут плохо работать на морозе. Я думаю, что российские дроны, возможно, лучше приспособлены к холоду", — заключил аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским подразделениям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили порядка 1 310 военнослужащих, три танка, 22 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских орудий, семи станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и семь складов боеприпасов и материальных средств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Концерт по заявкам: Киев сумел добиться желаемого от Москвы
10 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДнепр (река)Александр Меркурис
 
 
