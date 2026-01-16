На Западе рассказали о неожиданном ударе по Украине

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Из-за усиления мороза у Украины снизится обороноспособность, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Сообщается, что на Украине становится холоднее. <…> Говорят, замерзнет Днепр, и это правда. На мелководных участках Днепра, например, в центральной части, станет более доступной переправа. Несомненно, замерзнут и более мелкие реки. Учитывая, что россияне наступают, а украинцы используют реки как естественные преграды, это может облегчить форсирование рек для российской армии. <…> Есть высокая вероятность, что в результате наступление российских войск ускорится и с этого момента начнет набирать обороты", — отметил он.
Также Меркурис выдвинул версию, что похолодание повлияет на украинскую военную технику сильнее, чем на российскую.
"Батареи некоторых дронов могут плохо работать на морозе. Я думаю, что российские дроны, возможно, лучше приспособлены к холоду", — заключил аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским подразделениям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили порядка 1 310 военнослужащих, три танка, 22 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских орудий, семи станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и семь складов боеприпасов и материальных средств.
