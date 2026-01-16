Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, как Кличко помог российской армии - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:14 16.01.2026 (обновлено: 02:19 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/svo-2068204728.html
В США рассказали, как Кличко помог российской армии
В США рассказали, как Кличко помог российской армии - РИА Новости, 16.01.2026
В США рассказали, как Кличко помог российской армии
Жители украинских городов, переезжая в сельскую местность, дают российским военным возможность атаковать эти города, не нанося ущерб мирным гражданам, заявил... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T02:14:00+03:00
2026-01-16T02:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
ларри джонсон
центральное разведывательное управление (цру)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067526829_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5a03d6b013339e345fda0a8db1694336.jpg
https://ria.ru/20260112/rossiya-2067248080.html
https://ria.ru/20260110/kiev-2067047321.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067526829_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4ae6d194b164e578b730346e8d8d28cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру), россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия
В США рассказали, как Кличко помог российской армии

Аналитик Джонсон: украинцы, переезжая из городов в деревни, помогают ВС России

© REUTERS / Valentyn OgirenkoБлэкаут в Киеве, Украина
Блэкаут в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Блэкаут в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Жители украинских городов, переезжая в сельскую местность, дают российским военным возможность атаковать эти города, не нанося ущерб мирным гражданам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"(Мэр Киева Виталий. — Прим. ред.) Кличко предлагает жителям городов селиться в домах, которые находятся за городом, где есть дровяные печи и вода из колодца. Там можно жить, но жить в городе без света и воды очень тяжело. <…> И я думаю, что в этой ситуации есть еще один аспект для русских. Если население эвакуируется из городов, то российские военные смогут атаковать эти города, не опасаясь, что могут пострадать мирные жители", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Москва применила оружие Судного дня. Результаты всех удивили
12 января, 08:00
Вместе с тем Джонсон подчеркнул, что пропаганда в Европе и США выставляет Россию и Китай монстрами, умалчивая о непрекращающихся агрессивных действиях Запада.
"Суть в том, что никто на Западе не делает ничего плохого. <…> Все сообщения — это происки злодеев. Боже мой, нам нужно готовиться к тому, чтобы дать отпор России и Китаю. <…> А сколько стран атаковал Китай за последние 12 месяцев? А сколько стран за пределами Украины атаковала Россия за те же 12 месяцев? Ни одной. Там ноль. <…> Со стороны Запада, по-моему, около дюжины, и мы можем увеличить их количество", — заявил аналитик.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Концерт по заявкам: Киев сумел добиться желаемого от Москвы
10 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала