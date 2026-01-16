МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Жители украинских городов, переезжая в сельскую местность, дают российским военным возможность атаковать эти города, не нанося ущерб мирным гражданам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"(Мэр Киева Виталий. — Прим. ред.) Кличко предлагает жителям городов селиться в домах, которые находятся за городом, где есть дровяные печи и вода из колодца. Там можно жить, но жить в городе без света и воды очень тяжело. <…> И я думаю, что в этой ситуации есть еще один аспект для русских. Если население эвакуируется из городов, то российские военные смогут атаковать эти города, не опасаясь, что могут пострадать мирные жители", — отметил он.
Москва применила оружие Судного дня. Результаты всех удивили
12 января, 08:00
"Суть в том, что никто на Западе не делает ничего плохого. <…> Все сообщения — это происки злодеев. Боже мой, нам нужно готовиться к тому, чтобы дать отпор России и Китаю. <…> А сколько стран атаковал Китай за последние 12 месяцев? А сколько стран за пределами Украины атаковала Россия за те же 12 месяцев? Ни одной. Там ноль. <…> Со стороны Запада, по-моему, около дюжины, и мы можем увеличить их количество", — заявил аналитик.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Концерт по заявкам: Киев сумел добиться желаемого от Москвы
10 января, 08:00