Почти 37 тысяч человек остались без света в Запорожской области
Почти 37 тысяч человек остались без света в Запорожской области
Почти 37 тысяч человек остались без света в Запорожской области
Почти 37 тысяч абонентов остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения в Бердянском округе Запорожской области, их подключают по... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T21:01:00+03:00
2026-01-16T21:01:00+03:00
2026-01-16T21:01:00+03:00
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
запорожская область
Новости
происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Бердянском округе 36 988 абонентов остались без света