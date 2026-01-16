https://ria.ru/20260116/sumy-2068371697.html
В Сумах прогремел новый взрыв
Новый взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.01.2026
