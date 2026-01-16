В Краснодаре суд оштрафовал учителя, оскорбившего русских на уроке

КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Суд оштрафовал бывшего учителя школы в Краснодаре, оскорбившего русских на уроке, Суд оштрафовал бывшего учителя школы в Краснодаре, оскорбившего русских на уроке, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В январе в местных соцсетях и каналах мессенджеров распространилась аудиозапись, на которой, как утверждается, учитель алгебры грубо высказывается в адрес учеников. Он призывает детей, которые перебивают его, вести себя по-человечески, и одному из школьников напоминает, что попросил встать, а не ложиться.

В муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара сообщали, что учитель уже уволен. В школе проводилось педагогическое расследование, директор провела встречу с родителями. В СК России сообщали о начале процессуальной проверки.

"Из материалов, представленных суду, следует, что Алигаджи Магомедов, будучи преподавателем средней школы №61 города Краснодара, во время урока в 6 классе произнес оскорбительное высказывание в адрес русских людей", - сообщили в пресс-службе.

"Суд, рассмотрев материалы, установил в действиях Магомедова признаки административного правонарушения. Он признан виновным. Приняв во внимание все обстоятельства, раскаяние, возраст, состояние здоровья и наличие наград у бывшего педагога, суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей", - добавили там.

Уточняется, что Магомедов более 30 лет проработал учителем, имеет множество поощрений, является участником боевых действий в Афганистане и Чечне и имеет боевые награды, в том числе медаль "За отвагу".