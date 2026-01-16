Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре суд оштрафовал учителя, оскорбившего русских на уроке - РИА Новости, 16.01.2026
16:11 16.01.2026 (обновлено: 16:14 16.01.2026)
В Краснодаре суд оштрафовал учителя, оскорбившего русских на уроке
В Краснодаре суд оштрафовал учителя, оскорбившего русских на уроке - РИА Новости, 16.01.2026
В Краснодаре суд оштрафовал учителя, оскорбившего русских на уроке
Суд оштрафовал бывшего учителя школы в Краснодаре, оскорбившего русских на уроке, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. РИА Новости, 16.01.2026
происшествия
краснодар, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Краснодар, Краснодарский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Краснодаре суд оштрафовал учителя, оскорбившего русских на уроке

В Краснодаре суд оштрафовал учителя школы, оскорбившего русских на уроке

© Александр КряжевУчитель в классе новой школы
Учитель в классе новой школы - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Александр Кряжев
Учитель в классе новой школы. Архивное фото
КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Суд оштрафовал бывшего учителя школы в Краснодаре, оскорбившего русских на уроке, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В январе в местных соцсетях и каналах мессенджеров распространилась аудиозапись, на которой, как утверждается, учитель алгебры грубо высказывается в адрес учеников. Он призывает детей, которые перебивают его, вести себя по-человечески, и одному из школьников напоминает, что попросил встать, а не ложиться.
В Воронеже школьница пришла на уроки с ножом
Вчера, 11:11
Вчера, 11:11
В муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара сообщали, что учитель уже уволен. В школе проводилось педагогическое расследование, директор провела встречу с родителями. В СК России сообщали о начале процессуальной проверки.
"Из материалов, представленных суду, следует, что Алигаджи Магомедов, будучи преподавателем средней школы №61 города Краснодара, во время урока в 6 классе произнес оскорбительное высказывание в адрес русских людей", - сообщили в пресс-службе.
"Суд, рассмотрев материалы, установил в действиях Магомедова признаки административного правонарушения. Он признан виновным. Приняв во внимание все обстоятельства, раскаяние, возраст, состояние здоровья и наличие наград у бывшего педагога, суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей", - добавили там.
Уточняется, что Магомедов более 30 лет проработал учителем, имеет множество поощрений, является участником боевых действий в Афганистане и Чечне и имеет боевые награды, в том числе медаль "За отвагу".
Магомедов пояснил в Советском районном суде Краснодара, что не хотел никого оскорбить и что выражение, допущенное им, использовалось как пример, чтобы "привести детей к порядку на уроке". Магомедов признал, что произнес это выражение, однако оно было неверно истолковано. Он искренне раскаялся и еще раз извинился за использование недопустимого выражения, указали в пресс-службе.
На Камчатке спасли школьника, прыгнувшего в сугроб с крыши торгового центра
Вчера, 10:41
Вчера, 10:41
 
