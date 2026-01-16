В Подмосковье суд продлил арест адвокату по делу о передаче наркотиков

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ивантеевский городской суд Подмосковья продлил срок ареста адвокату по делу о передаче наркотиков своему клиенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 февраля", - рассказали в пресс-службе.