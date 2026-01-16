Рейтинг@Mail.ru
15:42 16.01.2026
В Подмосковье суд продлил арест адвокату по делу о передаче наркотиков
Ивантеевский городской суд Подмосковья продлил срок ареста адвокату по делу о передаче наркотиков своему клиенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 16.01.2026
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье суд продлил арест адвокату по делу о передаче наркотиков

В Подмосковье суд продлил арест адвокату по делу о передаче наркотиков клиенту

Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ивантеевский городской суд Подмосковья продлил срок ареста адвокату по делу о передаче наркотиков своему клиенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 февраля", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что, по данным следствия, действующий адвокат Адвокатской палаты Московской области незаконно перевез наркотическое средство в здание Ивантеевского городского суда, куда был конвоирован его подзащитный. А затем, находясь в зале заседаний, передал доверителю маркер с содержащимися в нем двумя свертками с гашишем. Наркотики изъял конвой.
Молоток судьи
В Новосибирске женщина получила срок за поцелуй с наркотиками в суде
1 ноября 2025, 11:42
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
