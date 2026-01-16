https://ria.ru/20260116/sud-2068332470.html
В Подмосковье суд продлил арест адвокату по делу о передаче наркотиков
Ивантеевский городской суд Подмосковья продлил срок ареста адвокату по делу о передаче наркотиков своему клиенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 16.01.2026
